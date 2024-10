Zelenski habla alto y claro sobre la amenaza nuclear de Putin: "Tiene miedo" 

Pese a las constantes amenazas rusas de realizar un ataque nuclear contra Ucrania y sus aliados, Volodímir Zelenski confía en que no se produzca tal escenario. Si bien el presidente ucraniano reconoce que su homólogo ruso, Vladímir Putin, es impredecible, asegura que tiene miedo de usar armas nucleares.

Durante una reciente entrevista con Fox News, el líder ucraniano ha señalado que "nadie sabe realmente lo que Putin tiene en la cabeza". "Podría usar armas nucleares contra cualquier país en cualquier momento. O no. No estoy seguro de que lo haga. Estoy compartiendo con ustedes lo que pienso. Pero yo no soy Putin", ha reflexionado.

En este sentido, Zelenski ha definido a Putin como un líder que "no siempre es adecuado", ya que "la gente adecuada no puede venir a Ucrania y hacer lo que él hizo".

Tiene miedo porque "ama su estilo de vida"

Cabe recordar que el presidente ruso anunció el 25 de septiembre que estaba cambiando la "doctrina nuclear" de Rusia para ampliar las circunstancias en las que se podrían usar estas armas tan devastadoras.

"Nos reservamos el derecho de utilizar armas nucleares en caso de agresión en contra de Rusia y Bielorrusia como miembro de la Unión Estatal", indicó, al señalar que esto incluye el uso de armas convencionales por parte del enemigo que "cree una amenaza crítica a nuestra soberanía".

Sin embargo, Zelenski tiene la sensación de que Putin no quiere usar armas nucleares y por eso no ha cumplido con sus amenazas hasta ahora: "Creo que ama su vida, su estilo de vida y cómo controla la vida de los demás. Puedo notarlo. Y es por eso que creo que debe tener miedo de usar armas nucleares".