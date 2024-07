Zelenski habla claro sobre uno de sus líderes más poderosos: "Hace lo que le digo"

STR/NurPhoto via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha hablado claro en una entrevista con Bloomberg sobre uno de sus líderes más poderosos, el jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Andrii Yermak.

El mandatario ucraniano ha asegurado que las informaciones que han aparecido en los medios forman parte de la desinformación. "Todo esto se hace simplemente para atacarme", ha añadido.

"Rusia ha estado lanzando mucha desinformación: yo no decido nada, hay algunos líderes en la sombra, el presidente no tiene el control de su partido o el presidente no tiene influencia sobre los diferentes ministros, etcétera", ha expuesto en la entrevista.

Zelenski ha explicado que él no quiere "tener influencia" y que para eso "hay leyes". "Soy el presidente según las leyes de Ucrania. Yermak es un administrador poderoso", ha defendido.

"Lo respeto profundamente por los resultados que logra. Hace lo que le digo y cumple con sus tareas", ha señalado el presidente de Ucrania a Bloomberg.

Zelenski ha justificado que in presidente débil de Ucrania es "una oportunidad para tomar la mitad del territorio de Ucrania, es una oportunidad para detener a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea".