Zelenski pide a Occidente el caza equivocado

El Gobierno de Ucrania necesita algo más que aviones de combate para hacerse con la superioridad aérea en el marco de la guerra ruso-ucraniana. Necesita los cazas correctos. En este sentido, ha comenzado a surgir con fuerza un debate entre analistas militares que apunta a que desde Kiev no están haciendo la demanda correcta.

Los países de Occidente han afirmado durante la cumbre del G7 —después de Joe Biden abriera la puerta a esta posibilidad— sus intenciones de preparar pilotos y suministrar cazas F-16 a Kiev. Mientras, Rusia se preparará para contrarrestar este paso, según declaró el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado ya su apoyo a la creación de una alianza para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, subrayando que espera que lleguen pronto a Kiev. "Es una buena idea. Es bueno que salga del G7 y que por fin hayan decidido preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesita", ha asegurado.

El programa pasa por entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de cazas de cuarta generación, entre ellos los F-16, después de que Washington haya autorizado a aliados europeos exportar este tipo de aeronaves y también iniciar labores de formación, algo que ya han anunciado que harán Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca.

Un candidato mejor: el sueco Saab Gripen

Sin embargo, la realidad es que las condiciones y características de estos cazas no son, a priori, las mejores para hacer frente a la temida aviación rusa. Hay un candidato mejor, el sueco Saab Gripen.

¿Por qué? Porque este tipo de caza es superior a las dos joyas rusas, el MiG y el Sukhoi, también a la versión furtiva e indetectable del MiG. Además, según un informe del think tank británico Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), este caza es más barato de sacar por los cielos que sus homólogos rusos y estadounidenses. Cuesta 5.800 dólares por hora de vuelo frente a los 8.700 dólares de los F-16. En el caso de un Eurofigther, el coste se dispara a 20.400 euros por hora.

Además es perfecta para el abrupto terreno de Ucrania, así como sus temperaturas extremas. El Saab está diseñado para aterrizar en cualquier superficie que cuente con un tramo de 600 metros plano. Ideal para aeródromos que han sido bombardeados o carreteras en condiciones similares.

“La clave del efecto operativo es lanzar a los cazas al aire cuando sea necesario,” describe el fabricante Saab. “El Gripen está diseñado para garantizar que su disponibilidad se maximice en todo momento. Una fuerza de Gripen puede operar desde pequeños aeródromos o incluso en autopista cuando no hay pistas disponibles", añade. Esto es algo que ninguno de los cazas occidentales, a excepción del más caro y complicado F-35 con despegue vertical, puede hacer.