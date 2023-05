Zelenski responde a la acusación rusa de haber intentado asesinar a Putin

STR / NurPhoto via Getty Images

Respuesta de Zelenski a Rusia. El presidente ucraniano ha negado que su país haya tratado de asesinar a Vladímir Putin en un supuesto ataque con drones al Kremlin. “Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades”, ha subrayado Zelenski en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia.

"No hemos atacado a Putin, lo dejamos para un tribunal", ha añadido Volodímir Zelenski, haciendo referencia a los esfuerzos por parte de Ucrania de que la comunidad internacional acabe encontrando la manera de llevar a juicio a Putin por sus ataque contra los ciudadanos ucranianos.

Las autoridades ucranianas ya se habían desmarcado anteriormente de ese supuesto ataque a Putin, temiendo que Moscú pueda utilizarlo como una excusa para emprender una futura acción terrorista.

Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un ataque con drones dirigido al Kremlin La agencia rusa Interfax señala que dos drones fueron interceptados y destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede oficial del mandatario ruso.

EEUU pone en duda la versión del Kremlin

Por otro lado, EEUU también ha reaccionado a la acusación rusa de que Ucrania ha tratado de asesinar a Vladímir Putin con un ataque con drones que se habría producido durante la pasada noche.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha puesto en duda la versión del Gobierno ruso y ha subrayado que, ·como todo lo que sale del Kremlin·, es necesario tomárselo con cautela.

El jefe de la diplomacia norteamericana ha evitado de esa forma “validar” las acusaciones rusas. “Simplemente no lo sabemos”, ha señalado, durante un encuentro organizado por el periódico The Washington Post en el que ha llamado a no “comentar o especular” sin conocer “los hechos”.