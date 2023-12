Ana Obregón rechaza dar las campanadas por un muy buen motivo 

La actriz, Ana Obregón no presentará las campanadas de Fin de Año, como es habitual desde el balcón de La 1 de TVE. La razón detrás de su decisión es el deseo que tiene de pasar la tradición de las 12 uvas, junto a su nieta Ana Sandra, en su primer año de vida.

La presentadora, que dio sus primeras campanadas hace 30 años, en 1994, junto a Joaquín Prat Junior, ha indicado que el emotivo acto de que decline cumplir con una tradición que ya forma parte de la historia de la televisión, se debe a las ganas de compartir tiempo con su nieta.

"Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude. ¿Por qué? Pues porque trabajaba muchísimo. Estaba todo el día ahí metida en Prado del Rey, que si con el ¿Qué apostamos?, el otro, tal. Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella", ha explicado al Diario de Cádiz.

La firma convicción de Obregón es la de compartir esta tradición navideña con su nieta, aunque la pequeña esté dormida. "Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo estaré a su lado mirándola. Y esto no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos mil años", ha afirmado.

Otra de las oportunidades laborales que ha rechazado la presentadora es participar en la cuarta edición de Mask Singer. El principal motivo de sus decisiones pasa por dedicar tiempo a su familia y, en particular, a su nieta.

A sus declaraciones ha añadido con ilusión que bautizará a su nieta, aunque aún no tiene fecha fijada, tendrá lugar en diciembre de 2023. La mítica modelo ha puntualizado que revelado que la niña llevará un vestido especial que perteneció a Aless, su hijo fallecido. Lo que todavía está en el aire es si estará presente el abuelo de la niña, Alessandro Lequio.