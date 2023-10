Le dicen a Ana Obregón que tener un hijo "no es un derecho" y acaba diciendo esto de España

La actriz Ana Obregón ha vivido en el programa de TV3 Col-lapse una de las entrevistas más tensas que ha ofrecido en los últimos meses desde el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, nacida por gestación subrogada en un hospital de Miami.

El presentador Ricard Ustrell ha sido el encargado de hacer las preguntas a la televisiva y no ha dudado en aclarar algunas cosas. "Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más bonito", ha señalado Obregón.

"Sí eso sí, pero no es un derecho", ha contestado el presentador, dejando alucinada a la actriz: "¿Cómo que no es un derecho? No te entiendo, que no sea un derecho".

Ustrell ha reiterado que "no tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos". "Tienes un derecho a la vivienda, a tener una casa. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana, si tus condiciones físicas los tiene, en España", ha añadido.

En ese momento, Ana Obregón ha reconocido que "yo no te hablo de España, a mí me da igual", justo antes de rechazar la adopción porque "no es tu sangre". "Es lo más maravilloso. Ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, cumplir la última voluntad de mi hijo. No es un capricho, no es que me dé la gana...", ha añadido.

Tras ello, la actriz ha terminado mandando un mensaje sobre lo que pasará dentro de poco en España. "Que no sea legal en España la subrogación, a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo", ha asegurado.