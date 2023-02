El aplaudido alegato de Agoney sobre los 'haters' tras ser preguntado por Malbert

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se convirtieron este martes en los cuatro primeros finalistas del Benidorm Fest —falta por ver qué otros cuatro superan la segunda eliminatoria, que se celebrará este jueves—, certamen del que saldrá el representante de España en Eurovisión 2023.

De ellos fue Agoney el que se coronó, al lograr el respaldo tanto del jurado como del público en las votaciones tras defender la canción Quiero arder. "A mí me decían 'Tú por maricón vas a arder en el infierno'. Y yo decía, pues sí, voy a arder", contó en la rueda de prensa posterior a la gala sobre la inspiración del tema.

En ese encuentro, el canario también fue preguntado por los haters, momento que aprovechó para referirse a Malbert, conductor de un podcast en el que ha entrevistado a varios de los participantes de la edición de este año del Benidorm Fest. Especialmente sonada fue la entrega con Aritz Arén, en la que ambos criticaron la propuesta de Agoney.

"Aquí tenemos, por el fondo, a un especialista en hate. Malbert, ¿estás por ahí?", preguntó el artista, puesto que el podcaster está cubriendo el certamen para TikTok.

"Es a ellos a los que hay que reeducar, a los que hay que dar una lección. Es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí hay que respetarla", sentenció Agoney.

Agoney (@Agoney) se pronuncia sobre el hate en redes sociales.



#BenidormFest2023 #BenidormFest

"Por mi parte, voy a dejar una cosa clara: no voy a dar voz a esa gente", añadió el cantante, en un alegato que está siendo muy compartido y aplaudido en redes.

Malbert reaccionó a esas palabras a través de su cuenta de Twitter, aunque sin mencionar a Agoney: "Hoy es tu momento, disfruta de tu merecida victoria. Y como buen artista que eres, espero que aceptes que no puedes gustar a todo el mundo, y no por eso se le debe llamar hate. El representante de Eurovisión siempre tendrá mi apoyo me guste más o menos su canción".

Hoy es tu momento, disfruta de tu merecida victoria. Y como buen artista que eres, espero que aceptes que no puedes gustar a todo el mundo, y no por eso se le debe llamar hate. El representante de Eurovision siempre tendrá mi apoyo me guste más o menos su canción. #BenidormFest — MALBERT (@ItsMalbert) February 1, 2023

En otro mensaje, añadió: "Y no me tengas tanto en tu cabeza vaya ser que te desconcentres, amor. Ojalá algún día seas capaz de decir todo lo que dices de mí fuera de cámaras, a ver quien es el especialista en hate".