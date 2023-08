‘Barbie’ tenía razón: en la cúpula directiva de Mattel el 70% son hombres

La película más taquillera del momento tenía razón en una de sus ácidas críticas: los hombres deciden a su antojo cómo deben ser las mujeres. Al menos, las de plástico que fabrica Mattel. Y es que, según ha podido comprobar este medio, la cúpula directiva de la empresa que fabrica y distribuye las Barbies está compuesta en su gran mayoría por hombres. Un 70% frente a un 30% de talento femenino. Entonces... ¿Tenía razón la directora Greta Gerwig? ¿Son una decena de ejecutivos con trajes oscuros los que determinan si la próxima muñeca del grupo será paseadora de perros, estará embarazada o si le crecerán los pechos al girar su brazo izquierdo? Aparentemente sí.

Para todas aquellas personas que todavía no han ido al cine a ver Barbie quizás es necesaria una breve explicación. La producción cinematográfica sobre la rubia platino más que una llamada a la nostalgia es un alegato de dos horas por la igualdad de género. Un manifiesto, en cualquier caso, cargado de sátira, autocrítica e ingenio. Hay pullas para todo y para todos, y esto incluye también a la propia Barbie y a la empresa que la vio nacer.

En el caso de esta última el foco apunta a sus directivos. Todos hombres, vestidos con trajes sobrios y negros que intentan predecir en una sala de butacas rosas qué empodera a las niñas, qué necesitan las mujeres y qué deben representar las nuevas muñecas que Mattel saque al mercado. Un equipo de mandamases entre los que no se encuentra ni una sola mujer —por aquello del techo de cristal— y que, además, entra en pánico cuando descubre que una Barbie ha escapado de Barbieland. Una frase de su CEO al enterarse de que Ken también había pisado el mundo real lo resume todo: “Ken siempre nos ha dado más igual”. La amenaza del patriarcado son ellas.

Una crítica basada en hechos reales

Según afirmó el director ejecutivo (CEO) real de Mattel, Ynon Kreiz, en una entrevista para Vanity Fair, tanto a su plantilla como a él mismo “nos encanta la autocrítica": "Muchas partes (especialmente la de Will Ferrell) me parecieron muy divertidas, a ratos desternillantes. Nos tomamos muy en serio nuestras marcas y lo que hacemos, pero no nos tomamos muy en serio a nosotros mismos", confesó para la revista en relación a dicha representación de la película.

Directivos de Mattel en la película 'Barbie'

En este sentido, a pesar de que la actitud excéntrica y la personalidad de Ferrel, el actor que interpreta al líder de la compañía en ‘Barbie’, es una caricatura crítica sin una base veraz, la inexistente presencia de mujeres directivas en Mattel sí que se ajusta en cierto modo a la realidad de la entidad juguetera.

Según los diferentes registros de la compañía consultados por este diario, entre los más de veinte directivos y administradores principales de Mattel tan solo habría seis mujeres. En la planta noble, por ejemplo, entre los doce directores de las diferentes áreas tan solo se encuentran Amanda J. Thompson, como directora de Recursos Humanos, Catherine Freymark, emplazada en el área de Comunicación Corporativa, y Robbie Brenner, productora ejecutiva de las obras cinematográficas sobre Mattel.

Los nueve puestos restantes los ocupan el máximo dirigente y CEO, Ynon Kreiz; el presidente y director de Operaciones, Richard Dickson; el también presidente y director comercial de la entidad, Steve Totzke; el director financiero, Anthony DiSilvestro; el jefe de Tecnología, Sven Gerjets; el vicepresidente y responsable de la relación con inversores, David Zbojniewicz; y el director de Suministro, Roberto J. Isaias.

Asimismo, Yoon J. Hugh, como vicepresidente ‘senior’, ejerce de controlador corporativo supervisando las funciones contables y financieras de la distribuidora, y el abogado Jonathan Anschell dirige el gabinete jurídico y asume responsabilidades de la vicepresidencia ejecutiva.

Paridad de género en su Consejo de Administración

Aquellos puestos que conllevan una responsabilidad diaria sobre determinadas ramas del negocio están descompensados en Mattel por una mayoría masculina. Tal y como se ha mostrado en este artículo, tan solo alrededor de un 28% de las jefaturas ejecutivas están ocupadas por mujeres. Sin embargo, la composición de su Consejo de Administración sí que es algo más paritaria en este aspecto. Esta junta, ocupada por reconocidos CEO y presidentes de multinacionales, está integrada por seis hombres y cinco mujeres.

Escena de la película 'Barbie'

Las dirigentes que supervisan la ejecución de la estrategia de Mattel desde el órgano administrativo son Adriana Cisneros, como representante de su histórica empresa familiar de medios; Diana Ferguson, como directora de Scarlett Investments LLC; la profesora deL University College London, Noreena Hertz; la empresaria y vicepresidenta ejecutiva de Adobe Systems, Ann Lewnes y la presidenta de la Universidad de Quinnipiac, Judy Olian.

El porcentaje masculino, por su lado, está representado por el propio Kreiz, Dominic Ng, Michael J. Dolan, Richard Bradley, Soren Torp Laursen y Roger J. Lynch. Todos ellos también altos ejecutivos de compañías como Bacardi, East West Bank, Conde Nast, Top-Toy o One Equity Partners.

En definitiva, las magnates y herederas de grandes fortunas tienen las puertas abiertas en la más alta esfera de la firma que creó a Barbie. Una fábrica de ideas en la que, por el contrario, a nadie se le ha ocurrido promocionar más talento femenino al que escuchar cuando se proponen lanzamientos como Sugar Daddy Ken o Teen Talk Barbie. Puede que, de haber preguntado a varias mujeres, esta última Barbie habladora jamás hubiese abierto la boca solo para “planear la boda de sus sueños” y quejarse de que “la clase de matemáticas es muy difícil”. Aunque, como diría la Stacy Malibú de Lisa Simpson... “A mí no me preguntes, solo soy una chica”.