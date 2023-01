Brooke Shields cuenta por primera vez que fue violada a los 20 años

AFP via Getty Images

La actriz norteamericana Brooke Shields ha presentado en el Festival de Sundance su documental Pretty Baby. En esta producción, que podrá verse en la plataforma Hulu, la protagonista de El lago azul cuenta la historia de su vida y uno de los capítulos que más atención ha despertado es el relato de la violación que sufrió a los 20 años.

Fue en un momento en el que no tenía mucho trabajo y un hombre —del que no desvela su identidad— le propuso una cena para hablar sobre un próximo proyecto. Al acabar, le pidió que le acompañara al hotel y, una vez en la habitación, se abalanzó sobre ella desnudo. Después de forcejear, prefirió no resistirse más porque la violencia aumentaba.

Solo una persona de su máxima confianza, el guardaespaldas que la acompañaba, conocía el suceso, pues ella prefirió no denunciar ni volver a hablar de ello porque se sentía culpable: “Me decía 'no debería haber bebido en la cena, no debería haber subido a la habitación...”.

Hasta que un día decidió que era el momento de sacarlo todo y enfrentarlo. “Simplemente levanté las manos y dije: 'Me niego a ser una víctima porque esto es algo que sucede sin importar quién seas y sin importar si estás preparado o no'. Quería borrar todo el asunto de mi mente y de mi cuerpo. El sistema nunca había venido a ayudarme, así que tenía que ser fuerte por mi mí misma”, explica en el documental.

Eso sí, con el relato de la violación, la actriz no quiere convertirse en protagonista de nada, pues el objetivo de todo el documental es poner sobre la mesa el debate de la sexualización de las niñas.

Aunque esta es la primera vez que la que fuera pareja de André Agassi habla de este momento concreto, Shields sí ha contado públicamente diferentes episodios de abuso y la sexualización a la que estuvo sometida desde que era niña.

Recordemos que la actriz se dio a conocer al mundo como protagonista de El lago azul, aquella película en la que dos niños son arrastrados hasta una isla paradisíaca donde viven durante años como náufragos. Ella solo tenía 15 años y y se pasaba la mitad del tiempo mostrando su cuerpo.

Años después, Shields fue imagen de los vaqueros de Clavin Klein y protagonizó una polémica campaña que incluía un slogan que decía: "¿Quieres saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada".