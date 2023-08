El mejor queso de España no se vende en ningún supermercado

¿Quién no querría probar el mejor queso de España? Pues lamentamos decirte que no podrás hacerlo a no ser que te encuentres en la localidad de Lalín, en la provincia de Pontevedra.

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha repartido los premios 'Alimentos de España' a los mejores vinos, quesos y bebidas espirituosas con indicación geográfica de este 2023. El proceso de asignación de galardones ha sido llevado a cabo por el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Santander, que ha dado nombre a los galardonados atendiendo a cuatro modalidades: 'Mejor queso de vaca', 'Mejor queso de cabra', 'Mejor queso de mezcla' y 'Mejor queso con mohos o queso azul'.

En el caso de la primera categoría, el ganador ha sido un producto que no podrás encontrar en ningún supermercado o plaza, ni tan siquiera comprarlo online para degustarlo. Se trata del queso de tetilla de "Pazo de Anzuxao", elaborado en una empresa familiar de Lalín creada en 1969.

Pese a la distribución, el modelo de negocio ha demostrado ser un éxito a lo largo de los años según confesaba Javier Sampaio en una entrevista realizada por la Guía Repsol. Lácteos Anzuxao, que comenzó con la fabricación de quesos debido a un excedente de leche, se vio abocado a salir a vender sus productos de aldea en aldea por una crisis de impagos. Y así se ha mantenido hasta hoy.

Pazo de Anzuxao, Denominación de Origen Protegida Queso Tetilla Lácteos Anzuxao

Si deseas comprar el mejor queso de vaca de España de 2023 deberás estar en Galicia y probar suerte con el reparto que realiza la empresa quesera pueblo a pueblo con sus 10 furgonetas desplegadas por la comunidad autónoma. La segunda opción, también por tierras gallegas, será desplazarte a Lalín, en Pontevedra, y pedir este queso de tetilla en su propia tienda.

La única opción, para los que no están cerca de la región, es llamar por teléfono. Eso sí, debes tener en cuenta que tendrás que hacerte cargo de los gastos de envío, que, en algunas ocasiones, prácticamente superan el precio del propio queso.

El queso de "Pazo de Anzuxao", con Denominación de Origen Protegida "Queso Tetilla", destaca por ser una pasta cremosa y uniforme con pocos ojos y sabor lácteo, además de tener una corteza fina y elástica. Ya ha sido galardonado en ediciones anteriores de estos premios. Así que, si encuentras una furgoneta de Lácteos Anzuxao cerca, no dudes en probarlo.

Premios por categorías de mejor queso

Los premios concedidos para el resto de las modalidades son: