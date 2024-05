Le dicen que no es gallega, aunque nació en Lugo, y la respuesta que da es de medalla honorífica

La usuaria de TikTok @paublackmakeuplover, que nació en la localidad de Burela, en Lugo, se ha coronado con su respuesta a una persona que puso en duda que sea gallega simplemente porque sus padres son de Cabo Verde.

"¿Pero tu padre es gallego o tu madre o son de Cabo Verde? Porque no todo vale eh", escribió ese usuario, de nombre Tulicren.

La respuesta de ella es de museo: "Mira una cosiña, voy a aceptar que yo no soy gallega, la verdad, porque me lo estás diciendo tú entonces ya... no, no merece la pena la lucha".

"Pero, mira, estoy super contenta porque yo naciendo en Burela, aunque no soy gallega porque lo dices tú pero bueno, mi pareja es de la ciudad de Mondoñedo. Entonces mis hijos si algún día los tenemos sí que van a ser gallegas... ¿o no? Ay, no sé", prosigue.

"Bueno tú dime porque yo dependo totalmente de lo que tú me digas. Quiero decir, yo estaré allí pariendo y le digo al personal sanitario: mira, espera un momento que tengo que mandarle un mensaje a Tulicren para ver si mis hijos van a ser gallegos o no", ironiza.

"¡Claro! ¡Como va a ser esto de hacer algo de mi vida sin avisar a Tulicren! Ay dios mío, otro día hablamos de esas comas y esas cosas que hay allí que no lo acabo de entender", zanja.

Entre los comentarios destacan dos. Uno que señala: "No hagas caso de los racistas ignorantes". Y otro que afirma: "Cierro los ojos y escucho a una gallega. Abro los ojos y veo una gallega. Galiza calidades 💪".