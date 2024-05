Marruecos y EEUU confirman el plantón de España al super despliegue de la OTAN

U.S. Army Europe and Africa

Marruecos y Estados Unidos han confirmado la ausencia de España en los próximos ejercicios militares conjuntos León Africano 2024, que se celebrarán del 20 al 31 de mayo en territorio marroquí. A pesar de ser uno de los principales aliados históricos de ambos países en la región, España no participará en las maniobras a gran escala que contarán con la presencia de alrededor de 7.000 efectivos de 20 naciones, incluyendo a la OTAN.

El anuncio oficial de la no participación española se produce, según el portal Almassaa en un contexto de crecientes tensiones entre Madrid y Rabat, tras la crisis diplomática provocada por la entrada ilegal del líder del Polisario, Brahim Ghali, en territorio español y la posterior acogida de migrantes irregulares en Ceuta.

Las maniobras León Africano son el principal ejercicio que cada año realizan Washington y Rabat, después de años reforzando su cooperación militar y diplomática, y en el que participan también Ghana, Senegal y Túnez. Anualmente, este año de mayo a junio de 2024, más de 10.000 participantes de hasta 20 países y miembros de la OTAN -también estarán los europeos Reino Unido, Brasil, Francia, Italia, Países Bajos- entrenan juntos con un objetivo: mejorar su interoperabilidad entre naciones y la organización.

La ausencia de España en este ejercicio militar conjunto no es nuevo. De hecho, es el segundo año en el que no participarán en las maniobras. La explicación se encuentra al este de Marruecos, en Argelia. Parte del entrenamiento tiene lugar cerca de la frontera de ese país y el Gobierno español no quiere alimentar las tensiones diplomáticas que existen con el país argelino, después del cambio de postura respecto al Sáhara Occidental.

Cabe destacar que la participación de Estados Unidos en estas maniobras militares se produce en un momento de creciente interés por parte de Washington en reforzar su presencia en el norte de África, una región estratégica para sus intereses geopolíticos.