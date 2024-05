Un español se va a desayunar justo al lado de la Torre Eiffel y enseña lo que le cuesta: mejor verlo

El conocido influencer Paco Abreu (@pacoabreug) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que enseña cuánto cuesta un desayuno completo en París en una cafetería ubicada justo al lado de la Torre Eiffel.

"Ya sabéis que dicen que los desayunos en París son muy, muy caros. Yo estoy acostumbrado a mis 2,90 euros en mi cafetería de Ayamonte, o un poquito menos incluso, entonces vamos a ver cuánto nos sale en comparación", ha comenzado el tiktoker.

En concreto, el creador de contenido ha acudido a desayunar con su amiga Dayana a un establecimiento que se ubica en el barrio de Trocadero, exactamente a dos minutos andando de donde se encuentra la Torre Eiffel.

Para beber, el influencer ha pedido un café manchado, que además ha destacado que lo sirven junto con una jarra de leche, para que el cliente se pueda echar la que él quiera y hacerse el café a su gusto, y una botellita de agua.

Para comer ha optado por unos huevos fritos con queso, que venían acompañados de pepino, tomate y aceitunas, y cuatro tostadas con mantequilla y dos botecitos de mermelada para compartir con su amiga.

Sin embargo, han comido el desayuno en dos tandas, ya que las tostadas han tardado 40 minutos en servírselas. "Llevamos aquí 40 minutos y se les ha olvidado que estábamos desayunando y no nos han traído la tostada, esto en Ayamonte no me pasa, eh", ha censurado Abreu en todo divertido.

De hecho, han aprovechado este desliz del restaurante para hacer un clip gracioso sobre la situación, al puro estilo Paquita Salas: "No, Dayana, yo conozco mucho al manager y no voy a hacer que cierren esto. No voy a hacer que echen a nadie porque tú sabes que yo el poder que tengo no lo utilizo, yo soy muy buena persona y no quiero que hagan nada, no me voy a enfadar", ha interpretado el creador de contenido.

Por último, la cuenta. "El desayuno no nos han costado nada porque hemos hecho un simpa", ha bromeado el tiktoker, para finalmente contar que toda la comida les ha costado un total de 29 euros, 14,50 por persona.

Tras enseñar el coste del desayuno, el influencer ha acabado el vídeo preguntando a sus seguidores si este precio les parece caro o barato. "A ver, está justo al lado de la Torre Eiffel, pero aún así en Ayamonte desayunas por 1,80 euros", ha recordado.

Ante esta pregunta, los usuarios de la red social no han dudado en expresar sus opiniones al respecto, coincidiendo en su mayoría en que aunque el precio para un desayuno corriente es excesivo, no es caro teniendo en cuenta que están en París al lado de la Torre Eiffel.