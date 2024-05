La actriz que canta la canción de Mercadona cuenta la verdad sobre lo que que le pasó al grabarla

La actriz Mari Giner, una de las cantantes que pone voz a la mítica canción de Mercadona, ha desvelado una anécdota que le ocurrió cuando fue a grabar el conocidísimo soniquete.

En una entrevista en Sentit Aràcnid, Giner ha recordado que el día que fue a grabarla no estaba el publicista y ella no lo hizo exactamente como debía, así que tuvo que repetirla.

"Luis Miguel me dijo: tienes que hacer una publicidad y tal. Pero no estaba el publicista. Y era 'Mercadoooona, Mercadooona'. Me la enseñan y tal. Y yo canté: 'Mercadoooona, Mercadooona", relata la actriz.

"Al día siguiente me dice Luis Miguel: ¡Mari! Vuelve, que tienes que volver a grabarla. Y estaba el publicista allí y todo enfado: 'Mujer, que me has abierto la 'o'", recuerda, haciendo referencia a que ella cantó la canción con la pronunciación en valenciano.

"Y le dije: 'Bueno, es que así es Mercadona'. Y dice: 'Ya, pero esto es para toda España'. Y yo: 'Ah vale", ha asegurado.

Giner ya contó la anécdota hace tiempo en Fórmula TV: "La primera vez que la grabé, no estaba el publicista y lo canté a mi gusto".

"Después vino el publicista y me dijo: 'Hay que cerrar la 'o', que es para toda España", recordó.