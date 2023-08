¿Cuánto cobra Luis Rubiales? El pastizal que gana al año el presidente de la RFEF

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se encuentra inmerso en una áspera polémica después de que el 'mandamás' besara en la boca a la jugadora Jenni Hermoso tras la consecución del mundial femenino. Un 'pico' entre presidente y futbolista que captaron las cámaras de televisión y que ha generado una ola de indignación.

Ministros del gobierno en funciones como Irene Montero, Ione Belarra o Miquel Iceta han criticado con mucha dureza el gesto del presidente de la RFEF, calificándolo de "violencia sexual" e "inaceptable". Además, numerosos medios extranjeros también recogen en sus páginas y medios online el polémico momento.

Luis Rubiales besa a Jenni Hermoso en la final del mundial de fútbol femenino RTVE

La Federación emitió a última hora del domingo un comunicado en el que Hermoso pedía que no se le diera "más vueltas" al asunto y aseguró que el beso de Rubiales fue "un gesto de amistad y gratitud". "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", dijo Jenni.

Sin embargo, en un directo en Instagram mientras celebraba el triunfo en el vestuario junto a sus compañeras, la propia futbolista aseguró que no le había gustado recibir ese beso por parte de Rubiales. “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!", se le escuchaba decir.

No es la primera vez que Rubiales se ve envuelto en importantes polémicas. El presidente de la RFEF desde 2018 fue denunciado por su propio tío por presuntamente organizar fiestas con chicas con cargo a la federación de fútbol. También se filtraron documentos y conversaciones en los que Rubiales negociaba el pago a Piqué de unas comisiones a cambio de que la Supercopa de España se celebrara en Arabia Saudí. E incluso en conversaciones informales por WhatsApp dijo que le caían mal clubes como el Villarreal, el Sevilla o el Valencia.

Su sueldo como presidente de la RFEF

Rubiales y Jorge Vilda, después de que la selección de España ganara el mundial femenino Maja Hitij

El sueldo de Rubiales como presidente de la RFEF es muy generoso. El 30 de mayo de 2022, la Asamblea General aprobó que su salario para 2022 fuera de de 675.761,87 euros brutos (371.669,03 euros netos). A esto hay que añadirle una ayuda a la vivienda de 3.000 euros brutos al mes; es decir, 36.000 euros al año.

La forma del cálculo de su sueldo se vio modificada en dicha Asamblea General a raíz de las suspicacias que levantaba que Rubiales cobrara hasta entonces un fijo de 160.000 euros más un 0,15 % del total de los ingresos federativos.

"Hay gente que me compara con el Presidente del Gobierno, pero esto es una entidad privada del deporte. Sopesamos poner transparencias para comparar con otros CEOs, pero iban a ser muy reconocibles por todos. El presidente de la RFEF es de los que menos ganan tanto cuantitativa como profesionalmente. A veces comparamos peras con manzanas", dijo entonces Rubiales por la polémica sobre su abultado sueldo.