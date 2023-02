La actuación de Rihanna en la Super Bowl deja otra protagonista inesperada: "Una reina"

Era una de las actuaciones del medio tiempo de la Super Bowl más esperadas de los últimos años. Rihanna volvía a subirse a un escenario después de siete años apartada de ellos y centrada en su línea de moda y maquillaje con Fenty.

La de Barbados dio un llamativo espectáculo en el que no faltaron éxitos como Bitch better have my money, We found love, Where have you been, Rude boy, Umbrella y otras más inesperadas como su parte de la colaboración con Kanye West en el tema All of the lights.

Todo, ella sola, sin ningún artista que se subiera a colaborar con ella, más allá del ejército de bailarines vestidos de blanco que la acompañaban arriba y abajo de la plataforma que se desplegó para la ocasión.

Más allá del plano musical, la actuación trajo sorpresa. Los rumores sobre un posible embarazo de la cantante se acrecentaron al aparecer con un mono rojo premamá de su firma Fenty abierto y en el que la propia artista se acariciaba la tripa entre canciones. Su representante confirmó poco después que Rihanna se encuentra esperando su segundo hijo.

Pero más allá de la reaparición propia cantante, que dio un show relativamente tranquilo sin grandes coreografías —debido a su avanzado embarazo— ni espectaculares cambios de vestuario a los que suele acostumbrar este espectáculo, hubo otra figura que le robó parcialmente el protagonismo: la intérprete en lengua de signos de la emisión.

Su nombre es Justina Miles y se ha vuelto viral por la pasión con la que interpretaba en lengua de signos los temas de Rihanna. Algunos incluso han comentado en redes sociales que su baile tenía más fuerza que la de Barbados.

Esta no es la primera vez que Miles se convierte en protagonista de una interpretación así. Este 2023 se alzó como la primera artista sorda en participar en un show de la Super Bowl, interpretando tanto las canciones de Rihanna como el tema Lift Every Voice and Sing del preshow, conocido popularmente como el himno nacional negro.

Además, en 2020 un vídeo suyo interpretando en lengua de signos el tema Crush on you de Lil Kim como parte de un reto viral corrió como la pólvora en redes sociales recibiendo multitud de aplausos.