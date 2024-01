Benidorm Fest 2024, primera semifinal en directo: todos los participantes y canciones de la noche

Orden de actuación de la primera semifinal

Recordamos que, de estas ocho actuaciones, solo cuatro pasarán a la gran final:

​• Lérica, con 'Astronauta'



• Noan, con 'Te echo de -'



• Sofía Coll, con 'Here to stay'



• Mantra, con 'Me vas a ver'



• Miss Caffeina, con 'Bla Bla Bla'



• Quique Niza, con 'Prisionero'



• Angy Fernández, con 'Sé quién soy'



• Nebulossa, con 'Zorra'