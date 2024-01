Sofía Coll, ante el Benidorm Fest: "Me tranquiliza haber hecho tele antes, pero no sé si eso es una ventaja"

Europa Press via Getty Images

Como diría Paquita Salas, Sofía Coll es una artista 360. Ella canta, baila, actúa, presenta programas y ahora también participa en el Benidorm Fest 2024 para intentar representar a España en Eurovisión. Su propuesta, Here to Stay, es una mezcolanza de sonoridad pop, urbano y electrónica, donde también combina el inglés, el castellano y el catalán. "El trabajo de cualquier artista es estar explorando todo el rato. No limitarse y escuchar música de todo tipo", asegura en una entrevista a El HuffPost a escasos días de su participación en el festival de la ciudad alicantina.

Sofía admite que no decidió su participación en la preselección hasta tener acabada su propuesta, un tema de sonidos internacionales que está gustando mucho fuera de nuestras fronteras. "Estoy recibiendo mucho amor y eso me llena el corazón. No pensaba que iba a llegar tanto mi mensaje", sostiene.

Sin embargo, la catalana admite que, en la decisión del espectador para elegir al representante en Eurovisión, no debe pesar este factor. "Está bien pensar en el público de fuera, pero las canciones que son buenas y gustan funcionan vayan al festival o no. No nos tenemos que preocupar tanto por eso", subraya.

- ¿Cómo estás viviendo estos días previos al Benidorm Fest? ¿Muchos nervios?

- Los estoy viviendo con muchas ganas e ilusión. Todavía tenemos que hacer muchas cosas porque para esta actuación en Benidorm hay que hilar muy fino. No sé si aún soy consciente de la envergadura de este proyecto, pero estoy disfrutando de todo el proceso.

- ¿Tuviste dudas sobre si presentarte o no?

- Hasta finales de septiembre no las tenía todas conmigo. Empezamos a escribir la canción en agosto y no fue hasta escuchar la propuesta finalizada cuando decidí lanzarme a la piscina.

- Tengo la sensación de que tu tema está recibiendo más apoyo internacional que nacional. ¿Tú también lo crees así?

- La verdad es que no estoy muy al tanto de lo que se dice sobre mi propuesta o si gusta más dentro o fuera de España. No tengo tiempo para estas cosas. Pero sí estoy recibiendo mucho amor y eso me llena el corazón. Estoy muy agradecida y supera las expectativas que tenía con creces. No pensaba que iba a llegar tanto el mensaje de mi canción.

- En tu tema mezclas el inglés, el español y el catalán. ¿Llegaste a contemplar la posibilidad de presenta una propuesta íntegramente en catalán?

- Decidí apostar por el inglés porque yo suelo escuchar mucha música internacional y sentía que podía empatizar con ese tipo de público. Y reconozco que me apetecía introducir un cachito en catalán porque este último año he recibido mucho amor de mi tierra. Me parecía interesante hacer ese guiño y ya adelanto que tenga varias canciones escritas en catalán que aún están por salir.

- Como catalana te pregunto, ¿llegaremos a ver algún día una canción íntegramente en catalán representando a España en Eurovisión?

- Hay que despolitizar las canciones. España es un país plural y eso es algo que nos hace muy ricos culturalmente. Si la propuesta es interesante, ¿por qué no? No deberíamos prejuzgar una canción por el idioma en la que se canta.

- ¿Cuál es el estilo concreto de Sofía Coll? Porque te hemos visto cantando géneros muy diferentes y, además, tú dices que bebes del pop, del teatro musical, del hip-hop/house, del blues, del soul, del jazz... ¿Cómo se conjuga todo eso?

- Yo creo que el trabajo del artista es estar explorando todo el rato. No limitarse y escuchar música de todo tipo. He pasado por muchas fases, pero diría que yo hago pop de autor. Sin embargo, hay algo en mí que es muy perfomático e intento que todo lo que presente aporte algo a la música.

- Cuando siempre hablamos del festival existe la cuestión de si el público debe elegir la canción que más le gusta o la que cree que mejor puede funcionar en un escaparate internacional como es este certamen. ¿Tú qué piensas?

- Es una pregunta complicada y corre al gusto de cada uno. Yo creo que hay que votar la propuesta que te robe el corazón. Está bien pensar en el público de fuera, pero las canciones que son buenas y gustan funcionan vayan a Eurovisión o no. No nos tenemos que preocupar tanto por eso.

- Tú ya tienes experiencia en la televisión porque has pasado por diferentes concursos, especialmente Eufòria en TV3. ¿Eso te hace partir con algo de ventaja sobre compañeros tuyos para quienes será la primera vez que canten en televisión?

- Cada momento es diferente. Al haber estado en varios platos, yo quiero pensar que algo de cada experiencia me llevo. Pero el Benidorm Fest es un formato nuevo, un plató diferente... y cada uno se tiene que adaptar a las circunstancias. Me tranquiliza haber hecho tele antes, pero no sé si eso puede llegar a ser una ventaja con respecto a mis compañeros.

- Y si tuviéramos aquí una bola mágica para saber cómo será la Sofía Coll de dos o tres años, ¿qué te gustaría ver?

- Me gustaría estar girando y haciendo los shows que mi equipo y yo podemos llegar a crear. Haciendo cosas inmersivas para que la gente disfrute mucho. Estoy agradecida del cariño que estoy sintiendo y quiero seguir ampliando esta pequeña familia que ya tengo.