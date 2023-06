Bob Pop desvela qué pasó cuando se pensaba que iba a ir a 'El Hormiguero'

El escritor Bob Pop, desde los mismos micrófonos que la actriz Mónica López, ha reaccionado a las recientes palabras de la intérprete sobre El Hormiguero de Pablo Motos. En la emisora catalana Ràdio Estel, la protagonista de Rapa (Movistar +) defendió que la gente de la cultura no tenía que acudir a ese espacio de Antena 3 a hacer promoción, porque "blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable".

"A tope con Mónica López, muy de acuerdo. Ella al menos tuvo la suerte de poder ir", ha afirmado Bob Pop antes de desvelar que cuando hizo la promoción de la serie Maricón Perdido (TNT), creada y escrita por él, en el plan de medios figuraba El Hormiguero.

"Tuve muchísimas dudas de '¿qué hago, voy, no voy, digo que sí? Y pensé 'mira, es que no soy solo yo, hay un equipo muy grande, una plataforma, una productora...' Yo me como mis principios y voy a vender la moto", ha confesado.

ENTREVISTA | @BobPopVeTV explica que està vetat a@El_Hormiguero.



L'escriptor dona suport a Mónica López i explica a @radioestel que, a diferència d'ell, l'actriu ha pogut decidir no anar-hi.



— El Matí a Ràdio Estel (@elmatiEstel) June 23, 2023

"Me parece mucho más valiente Mónica López pero yo al final transigí", ha agregado. Sin embargo, cuando dio su 'sí' a la productora, le dijeron: "No, no, si no te quieren".

"Al menos Mónica López ha podido decidir", ha bromeado el escritor. "Pablo Motos decidió por mí y dijo 'este señor no va a venir aquí nunca", ha afirmado.

"Me podía haber ahorrado toda esta cosa y haberme hecho el chulo de 'yo a El Hormiguero no voy', pensando que lo había decidido yo, pero en realidad fue Pablo Motos quien decidió que yo no aparecía por allí", ha subrayado.