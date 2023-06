Karlos Arguiñano responde contundente al comentario que hicieron sobre él en 'El Hormiguero'

El cocinero Karlos Arguiñano ha respondido contundente, y con su habitual estilo cargado de humor, a un comentario que unos días antes habían hecho sobre él en El Hormiguero.

En un momento de su popular programa de cocina, el chef ha señalado: "Hace unos días en El Hormiguero decían que la cebolla no pica si la picas con los bigotes. Decían: esto no lo sabe ni Arguiñano".

Y ha seguido: "Arguiñano cuidadín, que de cebolla sabe más que todos los de El Hormiguero juntos. A cebolla no me ganáis eh. A otras cosas sí, pero a cebolla no eh".

Dicho eso, el cocinero ha mandado "un saludo grande" a "todo el equipo de El Hormiguero" porque "hacen un programón seguido por mucha gente, muchos días el programa más visto de la tele, muchos días".

Tras ello, Dani Fontecha, cómico que trabaja en El Hormiguero, ha subido a TikTok las palabras de Arguiñano admitiendo que el cocinero le ha dado un buen "zasca".

"Arguiñano me da un ZASCA merecido. No se puede ser más majo. Sencillez, cercanía y un maestro de la cocina y la televisión. ❤️ Vivan las cebollas", ha escrito.