C. Tangana, sobre Rosalía: "Creo que no estamos al mismo nivel" 

El cantante C.Tangana ha sido el protagonista del programa de este domingo de Lo de Évole en laSexta. La entrevista era de las más esperadas de la temporada y en ella, Pucho se sinceró sobre su pasado, hizo una denuncia laboral e incluso habló de posibles colaboraciones para su último disco El Madrileño, como una con Robe de Extremoduro, que finalmente no salieron adelante.

Durante su charla, Jordi Évole le contó al cantante que había hecho una apuesta con una amiga sobre en quién se inspiró para la pareja de jóvenes que aparece al comienzo del videoclip de Tú me dejaste de querer, en la que muchos vieron un parecido razonable entre Pucho y Rosalía.

"No son nadie en la vida real", respondió Antón. Después de que Évole le confesara que esa respuesta le hacía perder la apuesta, el cantante le respondió: "Nunca he estado con Rosalía sentado en un parque de Madrid compartiendo música en el móvil".

El madrileño se quejó de que hubo un momento en el que todo giraba en buscar paralelismos entre ambos. Rosalía y C.Tangana empezaron su relación en 2016 y acabaron en 2018 dejando temas como Antes de morirme o el propio disco El mal querer de la catalana, en el que Antón participó activamente coescribiendo algunos temas.

A pesar de que ambos han tenido una exitosa carrera, Pucho admitió que Rosalía había tenido una carrera más fructífera a nivel internacional. "Es muy bonito. Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", señaló.

Sobre la pregunta de si harían algún otro tema juntos, el cantante admitió que es un tema que le preguntan con frecuencia. "El otro día me lo dijo Rafa Arcaute (productor musical), me lo dijo, hace nada, en unos estudios en Madrid", añadió. Pero dejó la puerta abierta a esta posibilidad: "Todo puede pasar en la vida".