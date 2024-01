C. Tangana revela algo que no se sabía sobre su paso por una conocida empresa de comida rápida

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: C.Tangana attends the "GQ Men Of The Year" Awards 2023 at Casa de Campo on November 30, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Juan Naharro Gimenez/WireImage)

El cantante Antón Álvarez Alfaro, conocido como C. Tangana, ha concedido una entrevista en Lo de Évole y no se ha cortado a la hora de hablar de la etapa en la que trabajaba en la bocadillería de servicio rápido Pans and Company, como ya contó en el pasado, y ha revelado algo que ha causado revuelo en las redes sociales.

Según ha afirmado, la compañía le debería hasta 600 euros por las horas extra trabajadas, un caso que incluso "llegó a juicio". "Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí", ha comentado. El vídeo de el programa de Jordi Évole ha llegado a los 5.000 'me gusta' en TikTok en menos de dos horas y subiendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Lo que no me gustaba era que viniera la encargada y me dijese que hoy hacía el cierre y que me quedaba sacando papelitos hasta las doce de la noche pelándome de frío", ha afirmado.

Por aquel entonces, según ha explicado el cantante, su nómina mensual era de 325 euros: "Ponías que salías a las tres de la mañana y luego ellos te ponían que habías salido a las dos, ahí sí que estaba jodido, ahora no".

"Ahora estaré encantado de la vida, me rallaré y todo eso, pero ahora no, eso sí que era sufrir", ha expresado. Muchos usuarios se han `puesto de acuerdo para afirmar que en España es "el pan de cada día de cualquier empresa" y también han hecho ironía por la reacción sorprendida de Évole: "Y le pregunta sorprendido, cómo se vive de bien en la tele...".