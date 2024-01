C.Tangana habla de Ayuso con una solo frase: es sutil, pero acaba dando su opinión

El cantante Antón Álvarez Alfaro, conocido artísticamente como C.Tangana, ha sido el primer entrevistado de Jordi Évole para el estreno de la quinta temporada de Lo de Évole, el programa que tiene el periodista en laSexta. El artista ha repasado junto al periodista diferentes momentos tanto de su vida profesional como personal, además de contar episodios que no se conocían.

Por ejemplo, el artista ha recordado su pasado como trabajador de la cadena de comida rápida, especialista en bocadillos, Pans & Company. "Me deben, por lo menos, 600 euros de horas, y llegué a juicio", ha revelado.

"A mí lo que no me gustaba era que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijera que yo hacía el cierre y me iba a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche. En aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos con un contrato de fin de semana", ha indicando, explicando que tenía firmadas 15 horas, pero que luego trabajaba otras 15 de forma complementaria.

Durante la entrevista, Álvarez también ha opinado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho mientras tanto el periodista como el cantante se estaban dando un masaje en la costa italiana.

"Creo que voy a pedir que todos los rodajes de este año sean así, un poquito así como también de momentos de relax", ha asegurado Évole, que ha bromeado con que igual no lo podría hacer si fuera una entrevista con la dirigente madrileña.

Ahí es cuando C.Tangana ha opinado de Ayuso con una frase que dice mucho. "No le vendría mal un poquito de relax", ha sentenciado el también conocido como El madrileño.