Yolanda Díaz reacciona a lo del trabajo de C. Tangana en Pans & Company como solo ella podría hacerlo

Lo de Évole, el programa de Jordi Évole para LaSexta, ha estrenado este domingo su quinta temporada con Lo de Pucho, un monográfico en el que Antón Álvarez Alfaro, más conocido por su nombre artístico C. Tangana, ha repasado su trayectoria artística, ha roto el silencio respecto a alguna de las polémicas que ha protagonizado y, ya de paso, tratar asuntos algo más personales.

"Está en otra fase. Viene al programa donde se supone que va a haber polémica, a contar que ya no quiere ser polémico". Jordi Évole habla con la madre de C.Tangana, Patricia Alfaro, a quien llama por teléfono -prometió hacerlo el día que entrevistase a su hijo- nada más iniciar una conversación de una hora con el autor de El Madrileño.

Sesenta minutos de entrevista con C. Tangana en la que, sin embargo, la palabra polémica hecho acto de presencia nada más empezar el programa, con la explicación de lo sucedido hace seis años, cuando acudió a Operación Triunfo 2018 para interpretar la canción Un Veneno junto a El Niño de Elche y abandonó el escenario sin despedirse.

No obstante, esta no ha sido la revelación de la entrevista. Minutos más tarde, C. Tangana hablaba de su trabajo para la cadena de comida rápida, especialista en bocadillos, Pans & Company, antes de convertirse en una referencia de la música pop española: "Me deben, por lo menos, 600 euros de horas, y llegué a juicio", denunciaba el cantante después de confesar que soñaba con la encarga del establecimiento en el que trabajaba. "A mí lo que no me gustaba era que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijera que yo hacía el cierre y me iba a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche", apuntaba.

"En aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos con un contrato de fin de semana", recordaba el autor de Me Dejaste de Querer o Antes de Morirme, junto a Rosalía, antes de denunciar que Pans & Company le hizo entonces un contrato de "15 horas" aunque luego tenía que trabajar "otras 15 complementarias".

Después de su emisión, la vicepresidenta segunda el Gobierno y minitra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha publicado un mensaje en 'X' donde recuerda que existe un 'buzón del fraude' en el que se pueden denunciar este tipo de situaciones: "Cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo", escribe la lideresa de Sumar junto al enlace del buzón virtual.