Carlos Boyero no podría ser más Carlos Boyero al decir qué piensa de Pedro Almodóvar

El crítico de cine Carlos Boyero publica este miércoles el libro No sé si me explico (Espasa), en el que cuenta su vida sin tapujos, motivo por el cual ha concedido una entrevista a EFE.

Fiel a su estilo ácido, Boyero no se anda con rodeos para expresar lo que piensa de Pedro Almodóvar, uno de los cineastas más admirados y seguidos tanto dentro como fuera de España.

"Me cansa, Me aburre. Me irrita", dice sobre el director manchego. Como recoge la periodista Alicia García de Francisco, en el libro agrega: "El nombre de Pedro Almodóvar no me sabe a nada. Bueno, sí, a hastío".

En opinión del crítico, Almodóvar tiene más "de fenómeno social que de cine", pero sí admite que le gustan algunas de sus cintas, como ¡Átame!, Qué he hecho yo para merecer esto, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Volver.

Aunque lo ha contado en algunas ocasiones, Boyero también recuerda cuál es su película favorita de todos los tiempos: El apartamento, de Billy Wilder. Llega a afirmar, incluso, que no podría ni saludar a quien diga que no le gusta.