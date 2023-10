Carlos Vives: "El vallenato llegó a España hace 30 años para quedarse"

Madrid sonará a vallenato por un día y se vestirá de Caribe colombiano. Este sábado, la Puerta de Alcalá será escenario del plato fuerte de la Fiesta de la Hispanidad 2023: el concierto del compositor Carlos Vives (Santa Marta, 62 años), organizado por la Comunidad de Madrid en colaboración con LOS40.

El artista colombiano subirá al escenario a las 13:00 e interpretará temas de Clásicos de la provincia, La Tierra del Olvido y Déjame entrar, algunos de sus álbumes más conocidos, y canciones de su más reciente proyecto, Escalona: nunca se había grabado así. "Me da mucha emoción presentar esas canciones en Madrid, porque con ese álbum me han nominado a los Grammy Latinos [que se celebrarán en noviembre en Sevilla]", confiesa Vives, ganador de dos premios Grammy y 15 Grammy Latinos.

2023 ha sido un año especial para el artista porque se cumplen tres décadas del lanzamiento de Clásicos de la provincia, uno de sus proyectos más reconocidos por haber interpretado clásicos del folclor vallenato con instrumentos de la cumbia, el rock y el pop. Ese álbum, de hecho, fue el que trajo a Vives a España por primera vez en 1995 en una gira que pasó por Madrid, Cataluña, Canarias, Andalucía y Galicia. "Llegamos hace 30 años a España de manera silvestre. Cuando hicimos Clásicos de la Provincia, la industria no lo veía, nos dijeron que no iba a funcionar. Pero de repente llegamos a este país por la puerta grande: tocamos en Las Ventas en Madrid y en el Pueblo Español en Barcelona, por ejemplo", recuerda Vives.

Aunque el artista ha regresado a España en otras ocasiones, asegura que este concierto en la Fiesta de la Hispanidad tiene un significado especial. "Tengo la suerte de que el vallenato llegó a España hace 30 años para quedarse. Era hecho a mi estilo. Entendieron que el vallenato no tenía una sola forma”, explica Vives y agrega, "en ese momento, pasamos casi dos años viajando por España y entendiendo todo lo que nos conectaba. Ahora, en estas últimas tres décadas he aprendido a valorar mi herencia hispanoamericana. No creo que sea casualidad que ahora pueda estar montado en el escenario frente a la Puerta de Alcalá", afirma.

Vives celebra, además, que se presentará con las cantantes españolas Ana Mena, Niña Pastori y Rozalén y con artistas latinoamericanos como Carlos Baute (Venezuela - España), Diego Torres (Argentina), Prince Royce (Estados Unidos - República Dominicana) y Ryan Castro (Colombia). "Yo estoy honrado de que la ciudad haya abierto un espacio para que se haga nuestra música hispanoamericana. Será un momento importante para todos los hermanos colombianos, venezolanos… latinoamericanos", celebra Vives. La fiesta, además, será animada por el locutor Dani Moreno y por los presentadores de LOS40 de Colombia, Chile, Argentina y México.

La presentación se da en un año especialmente productivo para Vives. Hace un par de meses lanzó una colaboración con Juanes Las Mujeres, una tema compuesto originalmente por el guitarrista Carlos Huertas (Dibulla, Colombia, 1934-1999) y que Vives ya interpretó en 2009 cuando lanzó el álbum Clásicos de la provincia II. Este año, el artista samario también ha publicado con su propio sello discográfico (Gaira Música Local, GML) el proyecto Escalona: nunca se había grabado así, que hace un homenaje a clásicos del juglar vallenato Rafael Escalona (Valledupar, Colombia, 1927-2009). "Era un proyecto que a la industria musical no le interesaba tanto, pero que para mí sí era una deuda: grabar la música de Escalona de una manera fresca, nueva, fuerte", describe Vives, que hizo varios viajes por el Caribe colombiano para recuperar archivos de Escalona y reconectar con las raíces del vallenato.

Celebra que le cantará a la comunidad latina de Madrid y que el lema del evento sea Todos los acentos caben en Madrid y confía en que el público español también le recuerde: "Hemos ido dejando huellas de hispanidad por esa tan profunda que tenemos como pueblo".