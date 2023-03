Carlos Vives deja claro si cambiaría la letra de 'La bicicleta' tras lo de Shakira y Piqué

"Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta", cantaba Shakira con Carlos Vives en la conocidísima canción La bicicleta. "Todos dicen (Lleva, llévame en tu bicicleta) /Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta / Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa' Barcelona", decía la letra.

En su paso por el programa Martínez y Hermanos, de Movistar +, la canción salió a colación durante su charla con Dani Martínez y Mónica Carrillo.

"La gente tiene muchas ganas de un éxito como La bicicleta, que fue un bombazo", introdujo el presentador. "Hombre, a lo mejor quitar una palabra de La bicicleta", intervino la periodista.

"No, primero está Barcelona", respondió Vives, llevándose la mano al corazón al mencionar a sus seguidores de allí. "¡La bicicleta no se toca!", zanjó Martínez, mientras Vives recalcaba "No, no, no".

El colombiano relató que en sus últimas visitas a España se había quedado asombrado de que lo persiguieran los papparazi. Bromeó con que se pensaba que era por su música, pero en realidad querían preguntarle por Shakira y su separación del futbolista.