Claves de los Oscar 2024: mucho sabor español, 'Oppenheimer' favorita y polémicas ausencias

Hollywood ya está engalanado y todo listo en el Dolby Theatre de Los Ángeles para la 96ª edición de los premios Oscar. Este domingo se celebra la ceremonia de entrega de los premios más esperados de la industria del cine y, también, su alfombra roja.

La ceremonia tendrá además una importante presencia española con dos nominaciones de La sociedad de la nieve, de J.A Bayona, a Mejor película internacional y a Mejor maquillaje y peluquería, y la candidatura de Robots Dreams, de Pablo Berger, a la estatuilla de Mejor película de animación.

Esta edición, aunque no ha estado exenta de polémica por la no nominación de Margot Robbie con Barbie, cuenta con una clara favorita, Oppenheimer, con 13 nominaciones, aunque seguida de cerca por la cinta de Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas, que ostenta 11.

A pesar de no estar nominada a Mejor actriz, Robbie puede subirse al escenario del teatro Dolby por ser productora de Barbie, que sí opta a la estatuilla en la categoría de Mejor película.

Para ver si esto sucede y si España consigue su quinta estatuilla a Mejor película internacional o si logra la primera en un largometraje de animación, habrá que esperar a la noche del domingo. Mientras, aquí van unas claves para no perderse nada.

A qué hora y dónde seguir la alfombra roja y la gala de los Oscar

Este año la gala de los Oscar se adelanta a su horario habitual una hora, pasando de su habitual inicio a las 17h hora local a las 16h. Además, en cuanto a la diferencia horaria con España se adelanta otra hora más ya que en EEUU ya han cambiado la hora y en España no se hará hasta el próximo día 31.

De este modo, la alfombra roja está prevista que empiece a las 21:30h hora española y la gala dé comienzo a las 00h. La duración de la ceremonia de entrega, que volverá a estar conducida este 2024 por el cómico Jimmy Kimmel, está prevista que se de tres horas.

En España, la gala se podrá seguir en exclusiva por Movistar Plus+ (dial 7) y en el canal Los Oscar por Movistar Plus+ (dial 15), que estará únicamente disponible del 5 a 31 de marzo.

En ellos, habrá una programación especial para los Oscar desde las 20:30h del domingo 10 de marzo, con especiales como Nuestros nominados a los Oscar 2024, Camino a los Oscar 2024, La noche de los Oscar 2024 y El día después de los Oscar 2024.

Además, en El HuffPost podrás seguir la cobertura de la alfombra roja y la gala en directo para no perderte nada.

Oppenheimer parte como favorita

La cinta de Nolan sobre el físico J. Robert Oppenheimer y la fabricación de la primera bomba atómica, encargada por el teniente general Leslie Groves, parte como la gran favorita de la noche, tanto por el número de nominaciones como por los galardones que ha recibido en los premios antesala de los Oscar.

El largometraje alcanzó los cinco Globos de Oro, entre ellos los de Mejor dirección y Mejor película en categoría de drama batiendo así a la otra gran candidata en la categoría Los asesinos de la Luna, pero no enfrentándose ni a la taquillera Barbie ni a Pobres criaturas, que competían en la categoría de comedia.

También triunfó en los británicos BAFTA donde se llevó siete de las 13 categorías a las que optaba, donde también competía Barbie.

A nivel de interpretación protagonista, en Mejor actor protagonista todas las quinielas apuntan a Cillian Murphy, por Oppenheimer, que tendrá que batirse con Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti y Jeffrey Wright; mientras que en Mejor actriz protagonista, el gran cara a cara será entre Emma Stone, por Pobres criaturas, y Lily Gladstone, por Los asesinos de la Luna, segunda actriz nativa americana que está nominada al Oscar tras Yalitza Aparicio de Roma en 2018. Ambas triunfaron en los Globos de Oro, una en drama y otra en comedia, por lo que no hay una clara favorita a arrasar en esta edición.

En las categorías de reparto, los favoritos están claros. En la masculina, Robert Downey Jr., al que la Academia solo ha nominado en tres ocasiones y todavía no le ha dado ninguna estatuilla, será probablemente el ganador porque ha arrasado en los SAG, los Globos de Oro y los BAFTA. En la femenina, Da'Vine Joy Randolph, por Los que se quedan.

En las categorías reinas de la noche: Mejor película y Mejor dirección se prevé que Oppenheimer se corone como ganadora, ya que los ha logrado tanto en los BAFTA como en los Globos de Oro, donde Pobres criaturas ganó en la categoría de comedia.

Las opciones españolas de Bayona y Berger

La apuesta por J.A Bayona en categoría de Mejor película internacional, aunque no es segura, tampoco es descartable. La sociedad de la nieve arrasó en los premios Goya ganando 12 de los 13 premios a los que optaba, aunque no ha logrado ningún premio a nivel internacional —pese a estar nominada a los Globos de Oro y a los BAFTA— sí lo ha hecho en los Premios del Cine Europeo, donde se llevó dos galardones, a Mejor maquillaje y peluquería, categoría a la que también opta al Oscar, y Mejores efectos visuales.

La favorita a la que tendría que hacer frente es La zona de interés. La cinta de Jonathan Glazer ganó en los BAFTA y que Francia no seleccionase Anatomía de una caída para representar a su país en esta categoría le abre aún más el camino, ya que la película de Justine Triet se alzó con el Globo de Oro en esta categoría.

Por su parte, Pablo Berger y su Robot Dreams tampoco parte como una de las grandes favoritas, a pesar de haber logrado, entre otros galardones el de Mejor película independiente de los prestigiosos premios de animación Annie. Todas las apuestas dan como ganadora El chico y la garza, el regreso a la gran pantalla de Studio Ghibli y de Hayao Miyazaki tras 10 años de ausencia del director japonés. El largometraje ya se alzó con los premios de esta categoría en los BAFTA y los Globos de Oro.

Además de las nominaciones de ambos cineastas, la comida posterior a la gala, el conocido como Governors Ball tendrá un marcado sabor español, ya que se servirá jamón Cinco Jotas y paella a los asistentes.

Las polémicas 'no nominaciones' de Margot Robbie, Greta Gerwig y Leonardo Dicaprio

No hay premios Oscar sin polémica y sin sonadas ausencias. Este año, al conocerse las nominaciones, todos los ojos se pusieron en Barbie, la cinta más taquillera del año y que, aunque cuenta con ocho nominaciones, entre ellas no está ni su directora Greta Gerwig ni su actriz protagonista Margot Robbie.

Esto provocó una oleada de críticas en redes sociales dado el marcado carácter feminista de la cinta, ya que sí que está nominado Ryan Gosling por su papel de Ken a Mejor actor y a Mejor canción como intérprete del tema I'm just Ken. Tanto él como la también nominada a Mejor actriz de reparto, América Ferrara, manifestaron su descontento con la decisión de la Academia de Hollywood.

"Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto", se quejó sobre la nominación de su compañera de reparto y la directora de la cinta.

"Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo", señaló por su parte América Ferrera. "Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", añadió.

Leonardo Dicaprio, protagonista de Los asesinos de la Luna, tampoco ha conseguido nominación, algo que los seguidores del actor han achacado también al tiempo que tardaron el darle el Oscar a Mejor actor por El renacido.

La música de la noche con un potente rosa Barbie

No solo de looks de alfombra roja y de cine está llena la noche de los Oscar, también tendrá un marcado tono musical y a su escenario se subirán estrellas como Billie Eilish, Becky G o Jon Batiste, nominados todos ellos a Mejor canción original. Aunque también se subirá al escenario Bad Bunny. Eso sí, el cantante de temas como Titi me preguntó no cantará, sino que entregará uno de los premios. Es uno de los entregadores de la noche junto a actores como Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth y Octavia Spencer.

A Eilish, nominada por la canción What was I made for? de la banda sonora de Barbie, se sumará también otro intérprete de la cinta nominado en la misma categoría, Ryan Gosling, que interpretará I'm just Ken.

La estadounidense parte como favorita en la categoría tras triunfar en los Brit y en los Grammy y puede hacer historia al ser la única artista, tras Elton John en lograr dos Oscar en la categoría de Mejor canción original.

Por su parte, la puertorriqueña Becky G interpretará The fire inside, la banda sonora de la cinta Flamin' Hot: la historia de los Cheetos picantes, al igual que lo harán el resto de nominados: Jon Batiste cantará It never went away, del documental American Symphony, y Scott George y The Osage Singers quienes pondrán es escena Wahzhazhe (A Song For My People) de la banda sonora de Los asesinos de la Luna.