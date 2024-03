Cristo como Bowie o una virgen con Miles Davis: la Semana Santa como arte pop más allá de la religión

La representación de las imágenes de Semana Santa sigue siendo en muchos casos objetos de controversia. El más reciente el Resucitado que pintó Salustiano García para el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024, que levantó todo una polémica en redes sociales en la que se podían leer desde mensajes homófobos a otros que criticaban directamente la estética del pintor.

Sin embargo, hay otra tendencia dentro de la Semana Santa andaluza en la que la imaginería cofrade está pasando a ser algo desligado de la visión religiosa estricta y solemne. Algunos incluso incluyen a esos cristos y vírgenes que recorren estos días las calles de ciudades como Sevilla, Málaga o Granada en montajes junto a David Bowie o Miles Davis.

La Macarena, un icono pop

Un pionero en romper de cierta forma con lo que venía siendo la iconografía clásica cofrade sevillana es el pintor Manolo Cuervo, autor de numerosos carteles especialmente de teatro y música, donde el jazz es una de sus inspiraciones recurrentes. De hecho, cuenta con un cuadro en el que La Macarena se cruza con el trompetista de jazz Miles Davis.

Su acercamiento al mundo cofrade, tal y como cuenta a El HuffPost, se dio por iniciativa propia. "En el 1986 edito una serie de serigrafías de La Macarena, que las hago por mi cuenta porque me apetecía, que era una cuatricromía de un sello. En su momento la hice y se quedó ahí", detalla. Tal y como ha afirmado en más de una ocasión el pintor, para él, la virgen sevillana es "un icono pop".

Él mismo no se define como un "pintor capillita" pero recibió el primer encargo de la mano de una exposición de fotógrafos de Semana Santa de prensa sevillana. "En Sevilla al 90% de la gente le gusta la Semana Santa, todos hemos salido de pequeño de nazareno y demás, como en Valencia van a las Fallas", señala.

"En los años 90 hago algunos intentos dentro de lo que hago relacionado con la música y demás como la obra en la que inserto a Miles Davis con La Hiniesta como una referencia a su disco Sketches of Spain, donde se recoge un tema titulado Saeta", indica.

Miles Davis y la Virgen de la Hiniesta en una obra de Cuervo. Manolo Cuervo

Esa imagen no le cerró las puertas en el mundo de la Semana Santa sevillana, más bien se lo abrió: "En 2015 me encargan por primera vez de forma oficial un cartel de Semana santa, de la hermandad de La Hiniesta para 450º aniversario. Les digo que no, que no lo voy a saber hacer porque no va a gustar porque lo que yo hago, que una cosa es pintarlo y hacerlo para mí y otra encajarlo en el mundo cofrade. Pero querían 'un Manolo Cuervo'. La sorpresa para mí fue que gustó mucho y no me lo podía ni imaginar".

Cartel de La Macarena de Manolo Cuervo en 2013. Manolo Cuervo

A esto le siguió el cartel de la Semana Santa de Jerez en 2020, que se canceló por la pandemia, y luego su icónica Macarena estilo pop que fue abrazada por la ciudad y sus cofrades hasta el punto que recuerda que siguen solicitándole la lámina y ve a gente con la camiseta con su serigrafía.

"Hice varias versiones, cuatro, y el que caía un chorreón en la cara de la virgen era el que gustó más a la comitiva y la Junta Directiva. De las otras versiones, todas propiedad de la hermandad, una estuvo una colgada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla en la UCI, otro en el Hotel Colón, que es donde se alojan los toreros cuando vienen a la Maestranza y otro lo tenían en el museo de la cofradía", recuerda.

Su última aportación al mundo cofrade fue el cartel de la Semana Santa de 2022 con el cristo de El Cachorro, elegida por él y también de estilo abstracto. "Es una imagen que siempre me ha transmitido bastante, a nivel de cultura esa imagen, además es muy de Triana y se me apetecía hacerlo y lo hice de él", señala.

Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2022. Manolo Cuervo

Jesús atravesado por el rayo de Bowie o vírgenes como parte de un cómic

Más allá de la estética, hay ideas que trasgreden lo que tradicionalmente había estado asociado al mundo cofrade y que también se han visto aceptadas dentro de él. Otro ejemplo es el fotógrafo malagueño Pepe Gómez, conocido artísticamente como Soy Lazarus.

Gómez cuenta actualmente incluso con una exposición llamada White light, white heat (Luz blanca, calor blanco) en la parroquia de la Divina Pastora en Málaga, en la que a través de la música de Bowie hace un Vía Crucis de la pasión de Cristo —las que considera sus dos deidades— en el que se mezclan referentes pop, musicales, imágenes espaciales y constructivismo ruso.

Una referencia musical que ha utilizado también para el cartel del Pregón Heterodoxo de Sevilla, que cada año organiza la revista LaMuy.

Él, hasta antes de la pandemia, se dedicaba únicamente a la fotografía cofrade, eso sí desde un punto de vista "diferente". Escaparates, contendores, reflejos o señales de tráfico se colaban en su objetivo compartiendo encuadre con las cruces y los palios de la Semana Santa malagueña. Siempre en blanco y negro.

"Lo que hago surge durante el confinamiento en la pandemia, cuando me di cuenta que íbamos a estar muchísimo tiempo encerrados en casa, que me puse con el trabajo que tenía acumulado de siete u ocho años haciendo fotos, lo encontré como una forma de distraerme intervenir e interpretar mi propia fotografía dando un enfoque diferente", señala Gómez, que recuerda que para él esta fiesta le ha interesado tradicionalmente desde el punto de vista "cultural y artístico".

"Es una bomba, salir cualquier día de Semana Santa a la calle y encontrarte con ese teatro con tantos elementos sensoriales para mí es fascinante", indica. Este proyecto personal de collage con distintos elementos cotidianos, geométricos, influenciado tanto por la música de artistas como Elton John, David Bowie o Los Beatles vio la luz tras el consejo de sus amigos ya que en un inicio consideraba que era "material sensible".

Lejos de producir ofensa, sus creaciones "siempre desde el respeto" fueron bien acogidas por los cofrades malagueños: "Mi sorpresa fue que lejos de ofenderse, más allá de las críticas a las que te enfrentas al poner algo siempre hay un porcentaje que se ofende, aceptaron las creaciones como un punto de vista diferente".

Obra 'Get it on' de Soy Lazarus. Soy Lazarus

Este año ha elaborado un cartel para una cofradía que es "un primerísimo primer plano de una virgen con los ojos tapados con una cinta de carrocero, eso para mí era impensable hace un año y pico".

Del mismo modo, cree que aunque la visión dentro del mundo cofrade está cambiando, ejemplos como la polémica del cartel anunciador de este año de la Semana Santa sevillana demuestran que "hay gente que no está preparada para este tipo de mensajes".

Para él su obra no está destinada al público propiamente cofrade, sino para acercarlo a la otro tipo de personas. "A gente que puede que ni sepa lo que es la Semana Santa y que cuando descubre lo que hago se sorprende que coloque a gente con capirote que parece sacada del Ku Klux Klan en el espacio", apunta. En su obra no solo hay mezcla con música, también con elementos del cine como Batman, cómics o videojuegos.

"A gente que puede que ni sepa lo que es la Semana Santa y que cuando descubre lo que hago se sorprende que coloque a gente con capirote que parece sacada del Ku Klux Klan en el espacio" Pepe Gómez, fotógrafo y artífice de Soy Lazarus

La inspiración musical de sus láminas es fundamental, especialmente en los que dice que pueden contener algo "que en un momento dado te pueda conectar con lo sacro o concretamente, con lo cofrade". "La gente a priori dice 'pero cómo me vas a poner a Bowie, que era el tío más loco y menos pegado a Dios', pero si se lee un poco Bowie tenía un sentido espiritual muy profundo, que se puede ver en sus letras y se puede apreciar cierta conexión con ese tipo de mensajes espirituales", señala.

'Comfortably numb' de Soy Lazarus. Soy Lazarus

Nazarenos en el universo 'Star Wars'

Como un "carpintero digital" se define Pablo Álvarez, bajo alias Su Penkissima, quien comparte vídeos y collage no solo de ambientación cofrade, sino de tradiciones y esencias de Andalucía que mezcla con sus referentes culturales: de Superman a Star Wars, Los Beatles paseando en el Abbey Road del Rocío o Nirvana tocando su Unplugged en un patio sevillano.

"Cuando llega la hora de ponerse a hacer montajes, en este caso, porque llega la Semana Santa, me gusta sacar esas imágenes del folclore de su contexto y ubicarlas en otro, en otro entorno y ubicación diferente que contraste un poco con la solemnidad y con el componente religioso en los que fueron concebidos", explica.

Álvarez se define como no creyente ni religioso, sino que le gusta "disfrutar de estas imágenes a un nivel plástico y estético". Entre sus trabajos también hay encargos, como el que hizo para la revista Nazarenos, en la que un nazareno se transformaba en una especie de Superman.

"Se me ocurrió alterar un poco la vestimenta de un superhéroe, en este caso Superman, y ataviarlo con elementos cofrades. Lo quise poner ahí como un superhéroe que está vigilante, contemplando la ciudad y con esos elementos cofrades", recuerda.

Otro proyecto reciente relacionado con la imaginería cofrade es un vídeo que ha hecho con la versión del Himno de Andalucía del productor sevillano Tontimer Weber. "En un momento en el que el 28 de febrero estaba cerca y podíamos publicarlo a medio camino entre el Día de Andalucía y la Semana Santa, en estas fechas que hay entre medio en las que decae el chute andalucista y se anticipa el subidón cofrade", explica y detalla que ha utilizado vídeos: "Decidimos hacer esta mezcla con otros vídeos como el grabado por el fotógrafo Brandon Li o por el Ayuntamiento de Sevilla, entre otros".

Precisamente la potencia de ese vídeo no está en ninguna imagen ni paso reconocible, sino en un mensaje de unión al "componente humano" de Andalucía. "Haciendo una pequeña metáfora cuando levantan el paso con el 'Andaluces, levantaos' como si fuera el peso que tenemos que cargar, esa miseria que arrastramos como tierra en algunas ocasiones", explica.

"Siempre tratamos de hacerlo desde el respeto, sin ofender pero tratando de defender ese inmovilismo de las tradiciones y refrescándolas, oxigenándolas" Pablo Álvarez, artista bajo el alias Su Penkissima

Precisamente, en sus collages y vídeos no hay en muchos casos localizaciones ni imágenes que representen a una provincia concreta para "unificarlo todo y darle un toque más homogéneo". Precisamente el final del vídeo lanza el mensaje general audience: all cultures admited "tratando de lanzar ese mensaje de inclusividad, que todo el mundo es bienvenido: los que creen, los que no creen, los que son de aquí, los que son de fuera".

Sus montajes admite que no ha tenido ninguna crítica ni conflicto. "La clave está en hacer las cosas con el máximo respeto en esa delgada línea entre lo transgresor y lo respetuoso, que a veces no es fácil moverse en ese pequeño espacio en el que no se ofende a nadie", explica y pone como ejemplo la ilustración de Los Beatles en El Rocío. "Siempre tratamos de hacerlo desde el respeto, sin ofender pero tratando de defender ese inmovilismo de las tradiciones y refrescándolas, oxigenándolas", añade.

Hacia una representación diferente y atea de la Semana Santa

Los tres artistas coinciden en que el inmovilismo al que algunos quieren someter esta tradición no será el camino a seguir, pero igualmente seguirá habiendo ciertos sectores críticos, como los que salieron con el reciente cartel.

"El cartel de la Semana Santa en Sevilla es como el pistoletazo de salida, que ya empieza. Además, aquí todo el mundo opina del cartel", recuerda Cuervo, que apunta que hay grandes obras de artistas como Juan Miguel Sánchez en 1930 que plasmó La Macarena, según él, al más puro estilo "psicodelia". O las representaciones religiosas de Los Costus, iconos de La Movida Madrileña.

"Dentro del mundo sacro tiene muy difícil la existencia, tiene que seguir conectando con otro público, que la motivación de las personas al acercarse a las cofradías debe ser el que sea y no tiene por qué ser el Barroco, puede ser la música, etc." Pepe Gómez, fotógrafo y artífice de Soy Lazarus

Pepe Gómez asegura que esta visión solemne que él describe como "gente anclada en el Barroco" dificultan la convivencia de la Semana Santa ya que el camino a la supervivencia va por abrirla a todos los públicos. "Dentro del mundo sacro tiene muy difícil la existencia, tiene que seguir conectando con otro público, que la motivación de las personas al acercarse a las cofradías debe ser el que sea y no tiene por qué ser el Barroco, puede ser la música, etc", señala. "Es totalmente aceptable. No todo hace falta que sea con marchas de Semana Santa y con cilicios en el muslo. La religiosidad se puede llevar a lo cotidiano y ahí entra todo", añade.

Para Álvarez, estas tradiciones y fiestas no solo deben ser propiedad de esas personas que profesan esta religión. "Los demás también merecemos disfrutar de ellas no solo a nivel cultural o de tradición, sino también a nivel estético", señala.

Siguiendo esta estela probablemente dentro de unos años, la polémica que se ha desatado por tener un cartel menos clásico o menos barroco sea menor y se puedan ver obras que, elaboradas desde el respeto, coloquen a Jesucristo como un Superman o como un Starman popular.