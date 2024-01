¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Benidorm Fest 2024?

El Benidorm Fest encara su tercera edición, tras las victorias de Chanel y Blanca Paloma en las dos primeras. El martes 30 de enero y el jueves 1 de febrero se celebrarán las dos semifinales. Tras ambas cribas, llegará la gran final del sábado 3 de febrero.

En esta ocasión la cita estará presentada por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada y se podrá seguir en RTVE.

¿Qué gana concretamente el vencedor del Benidorm Fest? El certamen se creó para elegir al representante de España en Eurovisión, así que quien se corone en esta edición será quien acuda a Malmö, sede del concurso de la canción de este año tras la victoria de Loreen.

El ganador del Benidorm Fest se lleva además el trofeo, el Micrófono de bronce. Sin embargo, además de la repercusión y promoción que supone ser el triunfador, no hay premio en metálico.

El vencedor no gana dinero como tal, y representar a España en Eurovisión, como ya contó Chanel en su día, no tiene sueldo: "No te pagan por ir". Eso sí, el escaparate que suponen ambos eventos puede servir como trampolín para sus carreras musicales.