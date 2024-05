Dabiz Muñoz admite que la frase que puso en la zona de trabajadores de DiverXO ahora le genera dudas

El chef Dabiz Muñoz ha admitido que cada vez cree menos en una frase que colocó sobre los 14 escalones que dan acceso a las cocinas de DiverXO, su reputado restaurante, y que dice: "No pain, no gain" (sin dolor no hay éxito).

El cocinero ha hecho esa confesión en unas declaraciones que recoge la Cadena Ser durante un encuentro organizado por el Basque Culinary Center con motivo de la presentación de la lista de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía.

Allí, Muñoz ha admitido: "La asociación entre el éxito y el dolor creo que no funciona". "Descubrí que esforzarse mucho no necesariamente significa sufrir. A mí me hubiera gustado disfrutar un poco más", ha añadido.

No es la primera vez que el chef admite que ya no cree en aquel lema que un día le motivó. Hace unos meses ya reconoció que durante años "una relación enfermizamente tóxica" con sus restaurantes.

"Ha habido muchas veces en mi vida que pensé que Diverxo era lo que mejor que podía hacer. Hay una parte de la salud mental que está muy estigmatizada, pero el buscar ayuda de un psicólogo para mí es como ir al fisioterapeuta, ir al psicólogo es un ejercicio más de todo lo que hago para poner todo en su sitio", señaló.

Hace años, en Expansión Muñoz también afirmaba que ya no seguía tanto esa filosofía de que sin sufrimiento nada tiene valor.

"Estaba enfadado con el mundo y la gastronomía; era algo que me funcionaba para motivarme; no entiendo muy bien por qué. Se transmitía en mi relación con la industria, los clientes y el equipo. Pero eso empezó a cambiar antes de la pandemia", celebraba.