El icónico momento televisivo que homenajean Nebulossa con 'Zorra' 27 años después

"Zorra, zorra, zorra". Toda España está cantando Zorra, la canción con la que el dúo alicantino Nebulossa se ha alzado como ganador del Benidorm Fest el pasado sábado. Más allá de las dudas que ha generado su letra y las posibilidades de censura en Eurovisión, la canción ha batido todos los récords con 1,7 millones de reproducciones en YouTube en 24h en el vídeo de su actuación.

Al acabar su actuación Mary, la cantante del dúo, gritó "tira la copa", un homenaje a un momento televisivo protagonizada por la activista trans Manuela Trasobares en Canal 9 en 1997.

Trasobares acudió al programa Parle vosté, calle vosté en el que hizo su famoso alegato por el colectivo LGTBI: "Yo soy una mujer, Manuela Trasobares y nadie, nadie puede decir lo contrario".

En su mensaje, también criticó las reticencias a mostrar la sexualidad femenina. "¿Por qué no una mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza de la carne?", señaló cada vez más enfadada hasta el punto de tirar una copa y decirle "¡tira la copa, tira la copa!" a otra tertuliana.

Ese momento y la actitud de Trasobares han servido de inspiración para Nebulossa que, además de ese "tira la copa" en el Benidorm, la homenajearon el videoclip en el que Mary viste con la misma felpa roja y un vestido rojo similar al que llevaba.

"Aquí una humilde ZORRA que jamás estará a tu altura, pero voy a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Nos van a seguir escuchando y romperemos tantas copas como sean necesarias", escribieron Nebulossa en sus redes sociales al presentar su clip.

Trasobares también ha respondido al dúo valenciano tras su victoria del Benidorm Fest, agradeciéndoles el trabajo de empoderamiento a todas las "zorras". "Las niñas que hay en nosotras no pueden estar más pletóricas; tantos años queriendo coartar nuestro deseo de ser y soñar y hoy, más que nunca, somos esas zorras que tanto temían: empoderadas y de postal", ha escrito en Instagram y ha destacado su homenaje "a pesar de la misoginia, a pesar de la transfobia, a pesar del edadismo y a pesar del exigente y constante cuestionamiento social".

"Quedan muchas copas por romper y zorras por liberar. Vamos a seguir luchando para que ese rugido se expanda por una Europa en la que los fantasmas del pasado vuelven a deambular para asustarnos", ha concluido.

Una activista histórica que llegó a la política

Trasobares se dio a conocer entre el público en el mencionado programa de Canal 9, pero en ese programa además de hacer un alegato por las mujeres y el colectivo trans, también recalcó que era una reconocida mezzosoprano, formada en Sofía (Bulgaria), que había pisado los escenarios del Liceo de Barcelona, la Scala de Milán y el Palau de la Música de Valencia.

En su reivindicación del arte y del "barroquismo" Trasobares es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, pintora y escultora con un marcado carácter reivindicativo. Vivió su infancia en Figueres (Girona), donde llegó a conocer a Salvador Dalí y tras trasladarse a Valencia vivió como artista fallera hasta que en 2001 fue expulsada del Gremio de Artistas Falleros de Valencia.

El motivo fue una polémica falla con la entonces alcaldesa Rita Barberá con un plátano entre las piernas. Tras esto, se mudó a vivir a Geldo (Castellón) donde se convirtió en la primera concejala trans de España de la mano del partido Acción Republicana Democrática Española (ARDE).

Sin embargo, se apartó tras calificar su experiencia como un "infierno". "Me mandaban cartas anónimas diciendo que me iban a matar y a quemar la casa. Tenía miedo de salir a la calle. El paso por la política me hizo entender que, por desgracia, desde la política no se puede hacer nada. Hay muchos intereses y grandísimos oligopolios que controlan todos los países", señaló.

Actualmente continúa siendo una reputada activista trans, autora del ensayo autobiográfico Voluntad de poder lanzado en noviembre de 2022. También ha colaborado en el programa Una Navidad con Samantha Hudson en 2021 y ha protagonizado su propio documental de la mano del artista Idriss Kaffouf Ferrandis: El arte como refugio del alma.