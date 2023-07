La directora de 'Barbie' recupera una mítica saga para su nuevo proyecto en Netflix

A dos semanas del estreno de Barbie, la cinta de Greta Gerwig las tiene todas consigo para ser uno de los taquillazos del año o, al menos, del verano. La película protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie ha dado mucho que hablar, desde su tráiler a los carteles promocionales.

Pero más allá de esta película, Greta Gerwig tiene otro as bajo la manga para conquistar al gran público. La directora de Lady Bird habría firmado con Netflix para continuar con la saga de Las Crónicas de Narnia, basada en los libros de C.S. Lewis.

Aunque la saga de películas ya llegó hace 17 años a los cines con El león, la bruja y el armario, lo cierto es que la recaudación de las dos siguientes cintas no fue la esperada. El príncipe Caspian, que llegó en 2008, apenas ingresó 419 millones de dólares, y La travesía del viajero del Alba, de 2010, apenas 415,6.

Esto hizo que se paralizaran las adaptaciones cinematográficas de la saga, que está compuesta por siete libros. Sin embargo, todo apunta a que Gerwig será la encargada de volver a representar la historia de los cuatro niños que descubren en el Londres de la Segunda Guerra Mundial, un armario que sirve como puerta de acceso a un mundo paralelo fantástico y mágico.

Por el momento, se desconoce si se tratará de un reboot de las cintas ya hechas o si bien, Gerwig continuará con las tres películas que se quedaron sin adaptar.

Ante este nuevo proyecto, Gerwig dejó claro que no sabría si podría hacer una segunda parte de Barbie o si podría hacer otra película basada en un juguete. "Tendría que ser algo que tenga algún gancho extraño en mí, que se sintiera como si me penetrara en la médula", recalcó a The New Yorker, donde aseguró que este será su próximo proyecto tras la cinta de la muñeca de Mattel.