El cambio de Aitana en 'Alpha': una evolución natural pese a las críticas machistas

Aitana arrancó el pasado domingo su gira la Alpha en Valencia y lo hizo como todo el mundo esperaba: con un lleno absoluto y sus fans entregados. Sin embargo, la artista se ha visto envuelta en la última semana en una polémica después de que algunas personas criticaran la coreografía de miamor, más provocativa de lo que había hecho Aitana hasta ahora.

Las críticas han ido en varias direcciones: por un lado están los que consideran que el público de Aitana es demasiado joven para ver esas coreografías y por otro los que creen que la extriunfita está forzando una nueva imagen, hipersexualizándose y evolucionando de manera impostada. Eso sí, decenas de voces como Ruth Lorenzo no han dudado en defender a la cantante y valorar su trabajo, recordando que un artista debe evolucionar.

Con Alpha —lo avisó la propia Aitana desde que comenzó a promocionar el álbum—, la artista da un salto hacia un sonido más electrónico aunque siempre dentro del pop, y se aleja de los ritmos más latinos o urbanos que había presentado hasta ahora en Spoiler y 11 razones. Una evolución que en el sonido que, como es habitual, ha ido acompañada de nuevas propuestas coreográficas y estéticas.

“Creo que no estoy haciendo cosas tan locas como artista”, aseguró la propia Aitana este verano cuando algunos ya criticaron algunas letras del disco. Sobre la polémica, la artista se ha limitado a defender que en este trabajo presenta una versión "más madura" de ella misma y que acusarla de "rebelde" es buscar el titular fácil. Además, El Mundo ha rescatado un vídeo de una entrevista de hace unas semanas en la que la cantante deja claro lo que piensa sobre tener un público adolescente.

"Si lo escuchase algún niño o lo que sea, pues es que es la vida... Yo no creo que tengas que ocultarle a nadie. A mí mi madre desde pequeña me contó las cosas como eran", respondió la artista sobre sus letras. "Creo que es importante también crecer con esa educación sexual", añadió Aitana.

Laura Marcilla, sexóloga, psicóloga y educadora sexual, reconoce que "no podría estar más de acuerdo" con las palabras de la cantante. "Sobre gustos artísticos no hay nada escrito. Habrá a quien le guste la música de Aitana y quien no esté de acuerdo con sus mensajes o sus formas no tiene que escucharla, pero es verdad que intentar censurar ciertas muestras de sexualidad, conversaciones o mensajes en las canciones lo único que hace es crear más morbo, más desconocimiento entorno al sexo. La educación sexual debería estar mucho más presente", reflexiona.

"La sexualidad por sí misma no es dañina, lo que ocurre es que puede acabar la gente sufriendo precisamente cuando no se tratan estos temas, cuando hay personas que no pueden vivir su sexualidad por miedo a que se les juzgue. En una sociedad en la que hubiera más educación sexual no traería tanta cola un baile sexy de un artista en un escenario", recuerda la sexóloga y educadora sexual.

El prototipo de la artista ‘teen’

Estos días le ha tocado a Aitana, pero no es la primera artista femenina en soportar ese tipo de comentarios. "Ocurrió lo mismo con Miley Cyrus, con Britney Spears e incluso cuando Shakira empezó a hacer vídeos más sensuales como el de La tortura o Loba, se las criticó mucho", recuerda Marcilla. En todos los casos estas artistas eran conocidas desde muy jóvenes y estaban avanzando en nuevas direcciones en sus carreras.

“La evolución de Aitana tanto en lo musical como en lo estético pues es bastante natural, es coherente y, desde mi perspectiva con cierta experiencia de haber visto carreras musicales, pues hasta comprensible”, opina sobre Alpha Javier Llano, subdirector de las emisoras Rock FM, Cadena 100 y MegaStar. “Tenemos ejemplos en otros mercados más maduros de música pop que el español, como en Estados Unidos, el caso de Miley Cyrus que pasan de ídolo teen a esa transformación, Justin Bieber, o incluso los Jonas Brothers. Hasta Los Beatles, porque no son lo mismo los Beatles del 63 con ese aspecto de chicos que toda madre querría que se casara con sus hijas hasta que se van a la India y se dejan ese pelo largo en el 67”, ejemplifica.

Llano recuerda que Aitana tenía 17 años cuando entró en Operación Triunfo y acaba de cumplir los 24, por lo que es “compresible y absolutamente natural” que su música no sea la misma. El ejecutivo señala que cuando se llega a los niveles de popularidad de Aitana, que para él es “probablemente la artista femenina más importante de España dentro del pop”, siempre habrá seguidores fieles que sigan su carrera haga lo haga, seguidores que la escuchen porque “está de moda” y unos seguidores “en los márgenes” que pueden sumar o pueden irse. “Los que se van siempre hacen mucho ruido. ‘Ya no me gustas’, ‘Ya no eres la de antes, ‘Eso siempre es así’... vuelvo a poner el ejemplo de Miley Cyrus, porque eso siempre es así en fenómenos que se han impulsado desde la adolescencia”, recuerda Llano.

“Estos renaceres, redescubrirse, reformularse... para artistas que han empezado tan jóvenes, con 17 años como Aitana, es lógico. Ella está diciendo ‘Yo ahora soy madura y soy esta, quiero ser esta. No reniego del pasado y esos son mis éxitos, me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahora, son como la prehistoria de Alpha, que soy yo’. Es una lectura un poco superficial pero tiene sentido y se da habitualmente en artistas de esos tramos de edad”, analiza el subdirector de las emisoras Rock FM, Cadena 100 y MegaStar.

Para Llano, "el caso de Aitana es un caso muy prototípico de fenómeno teenager" que se está convirtiendo en un fenómeno intergeneracional. "Ya no hay ese agujero entre hijas y madres, escuchan la misma musica. Pues lo que pasa con Flowers, le gusta a todo el mundo. Aitana ha ido pasando del género urbano, el reggaeton, hasta un pop más electrónico. Al final los ritmos urbano latinos son tremendamente repetitivos y una vez que estás dos o tres años haciendo eso pues tienes que buscar otras referencias, otras influencias...", señala sobre la carrera de Aitana.

Por qué se juzga y responsabiliza más a las mujeres artistas

A pesar de las críticas, son muchos los que han salido en defensa de Aitana y han recordado la doble vara de medir para hombres y mujeres, comparando los vídeos del primer concierto de Alpha con otros de artistas como Rauw Alejandro, conocido por los bailes provocativos de sus actuaciones en directo.

"Por supuesto tiene un punto de machismo", sentencia Laura Marcilla. "Durante mucho tiempo se ha concebido esta dicotomía, y perdona la expresión, 'la virgen o la puta', es decir, como si hubiera solo dos tipos de mujeres. Mujeres respetables con las que los hombres quieren casarse, que sería la virgen, y luego está la puta, con la que los hombres fantasean. Como si no pudieran estar ambas características dentro de la misma mujer, ser respetable y ser una persona que disfruta de su sexualidad. Entonces ahora que Aitana muestra esta faceta pues se le echan encima porque ha roto su esquema, porque no sigue siendo el prototipo que tenían en la mente de ella", reflexiona la sexóloga y educadora sexual.

Aitana, en su primer concierto de la gira 'Alpha' en Valencia EFE

Además, Marcilla recuerda que aunque "es triste, el sexo sigue siendo un poco tabú". "Es verdad que ciertas conversaciones sobre sexo se han abierto ya y están socialmente aceptadas pero por ejemplo las manifestaciones más explícitas, especialmente cuando vienen de parte de mujeres, siguen siendo castigadas. Se miran con una cejita levantada y de desconfianza. Esto es especialmente acusado cuando son mujeres artistas que no han iniciado su trayectoria con estos mensajes o estos bailes tan sensuales sino que ha habido un momento en su carrera en el que, por decisión propia, por un cambio, han decidido empezar a mostrar esta parte también de su vida en su repertorio artístico", explica.

Sobre las críticas de hipersexualización, Marcilla tiene que claro que se habla de un "problema real", pero que lo que está haciendo Aitana no es hipersexualizarse. "Hipersexualización es hacer un anuncio de bikinis para niñas de seis o siete años poniendo relleno en el sujetador y haciéndolas posar como si fueran adultas. Cosificar es poner a una mujer en bikini en un videoclip para que venda más. Pero expresar tu propia sexualidad libremente no es cosificación ni es hipersexualización", defiende sobre el caso de la artista.

Por otro lado, Marcilla asegura que "sigue habiendo todavía una brecha de género en lo que se espera de las mujeres y de los hombres", de ahí los comentarios de algunas personas reclamando que Aitana pensara en los niños y en los más jóvenes antes de escribir sus canciones o preparar sus conciertos, responsabilizándola de algo que no le corresponde. "La responsabilidad de Aitana no es educar a nadie. Ella es artista, ella no es educadora, no es profesora, no estamos hablando de que una profesora se haya subido a hacer ese baile en una mesa de un colegio", recuerda la sexóloga y educadora sexual.

"Si hubiera más educación sexual no pondríamos esta responsabilidad en personas que no la tienen y, qué casualidad, casi siempre son mujeres. Porque a los hombres que tienen estos mensajes, estos bailes, no se les critica. Se sigue pensando que la educación de las futuras generaciones recae en las mujeres. No creo que si en un videoclip saliese un hombre conduciendo un hombre por encima del límite de velocidad alguien señalase que no es adecuado que lo vean los niños porque no cumple las normas de seguridad vial", defiende Marcilla.

El éxito de Aitana y su más que probable longevidad en la música

Le pese a quien le pesé, Aitana sigue teniendo el respaldo masivo del público y la gira para presentar Alpha está prácticamente agotada, con dos citas en el Palau Sant Jordi de Barcelona y tres en el WiZink Center de Madrid. ¿Cómo ha logrado la artista llegar hasta lo más alto del pop español?

"Creo que Aitana tenía en 2017, en Operación Triunfo, y todavía tiene lo que se llama el factor X. Es decir, que no tienes porqué ser la que mejor cante, la que mejor afine o la mejor baile, pero tienes algo que conecta con la gente", reflexiona Llano, que pone el ejemplo de otros artistas como Julio Iglesias, que igual que Aitana lograron tener esa conexión con el público.

El subdirector de las emisoras Rock FM, Cadena 100 y MegaStar cree que, además de ese factor X, la gran clave del éxito de Aitana reside en su naturalidad. "Ella transmite sinceridad, autenticidad... no parece una estrella que va de nada, parece una persona de 24 años, de su tiempo", relata Llano, que cree que es un artista "muy coherente" que lleva su carrera "de una forma bastante ordenada".

"Durará muchos años, lo que ella quiera. Naturalmente el éxito es algo pasajero, pero ella tiene ya una buena cantidad de canciones, de hits de repertorio, como para vivir de la música el resto de su vida. Para seguir haciendo giras porque tiene ya unas diez, doce canciones que todos conocemos, que todos hemos escuchado, que todos hemos bailado y hemos cantado. Ya son hits y con ese patrimonio puede tirar toda su vida haciendo giras", asegura Llano, que no duda en definirla como "una artista que llegó para quedarse". Hay Aitana para rato.