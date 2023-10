Una madre arrasa al decir todo esto sobre los polémicos bailes de Aitana

Los bailes sensuales que Aitana hizo el pasado fin de semana sobre el escenario de Valencia en el inicio de su gira Alpha siguen provocando un enorme debate, con voces que opinan que están fuera de lugar porque a ese espectáculo van niños y otras voces defendiendo a la artista.

En las redes sociales está circulando con fuerza el vídeo de una madre, fan de Aitana, en el que expresa su estupefacción por la polémica.

"Me han pedido que haga una declaración oficial sobre el concierto de Aitana y es que me parece una absurdez como un piano. Me parece bochornoso que queráis que esta chica pida perdón y que es una vergüenza que haga esos bailes en un concierto que hay niños. Ella no canta para los niños, eso para empezar", empieza aclarando.

"Y, si no, tenéis al grupo Encanto para 'soy una taza, una cuchara'. y si no tenéis a los Cantajuegos que son una maravilla, te cantan canciones de la Chusa. Y si vais a un concierto de una señora de 20 años pues va hacer bailes ¿sexualizados? es que sexualizados... Una cosita, los niños, casi todos, se hacen con sexo y amor. No os escandalicéis tanto", prosigue.

La mujer subraya que "luego tenéis a las niñas haciendo TikTok de 'yo la pongo en cuatro, yo le doy bam bam' y eso no os asusta".

"A mí que mi hija vea a una chica de 20 años bailando levantando la pelvis me preocupa menos. Me parece muy sexy, muy sensual, que es lo que tiene que hacer esta chica, bailar sexy y sensual, porque ella quiere, porque le da la gana, el tipo de ropa también me da igual", subraya.

En cambio, la mujer dice que lo que a ella le preocupa más es que su hija o los niños de hoy en día "vean películas de asesinos, de sangre, de monstruos, de miedo".

"Eso sí que me da miedo, me preocupa, pero que Aitana haga bailes sensuales... Nosotros vamos a ir el día 12 vestidas de blanco que tenemos outfit y lo vamos a dar todo a tope. Aitana eres una reina", zanja.