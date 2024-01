El guiño a 'Friends' en el homenaje a Matthew Perry de los Emmy que ha emocionado a sus fans

Después de posponerse por la huelga de guionistas de Hollywood, los premios Emmy han vuelto este lunes por la puerta grande. La 75ª edición de los galardones de la Academia de Televisión han premiado en drama a Succession y en comedia a The Bear, categorías en las que ambas series han arrasado también a nivel de interpretación.

Pero durante la gala, la nostalgia también ha tenido su momento con un reencuentro de los actores de Anatomía de Grey, pero especialmente para recordar a los actores y trabajadores de la industria de la televisión y las series que han fallecido este pasado 2023.

Una de las pérdidas más impactantes fue la de Matthew Perry, que apareció muerto en su domicilio el pasado 29 de octubre a los 54 años. El actor de Friends fue uno de los más aplaudidos y tuvo su propio guiño en la música que acompañaba al homenaje.

Al piano, Charlie Puth, junto al dúo musical The War and Treaty interpretaban el tema See you again, cuando decidieron cambiar por la sintonía de Friends con el I'll be there for you de The Rembrandts.

El gesto ha emocionado a los seguidores del que fue Chandler Bing en la pequeña pantaña, quienes han destacado el especial cariño que ha recibido el actor, con el que se despidió el homenaje.