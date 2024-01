Premios Emmy: la lista completa con todos los ganadores 

Cuatro meses después de la fecha prevista y con las huelgas de guionistas de Hollywood y del gremio de actores ya en el retrovisor, el teatro Peacock L.A. Live de Los Ángeles acoge este 15 de enero la 75 edición de los premios Emmy, la gala más importante para las series de televisión y la ficción que se emite en Estados Unidos.

La cuarta y última temporada del fenómeno Succession (máxima favorita con sus 27 nominaciones), la primera entrega de la posapocalíptica The Last of Us (24) y la sátira con crítica social The White Lotus (23) acumulan el mayor número de nominaciones y ponen todo de cara para que HBO Max se corone esta noche como la plataforma más laureada de los premios Emmy después de liderar el ránking de la nominaciones en 17 de los últimos 20 años de galardones.

Como presentador de la gala de los premios Emmy ejercerá el actor Anthony Anderson, un especialista en el género de comedia que ha aspirado al galardón durante siete años consecutivos por la serie Black-ish y que, además, presenta junto a su madre un programa para la cadena Fox, encargada este año de la retransmisión de la gala.

Premios Emmy 2023: lista completa de ganadores

Aunque esta noche se entregarán los premios Emmy más importantes: interpretaciones principales y secundarias, miniseries, guion..., lo cierto es que algunos de los títulos que saldrán premiados de esta gala se estrenaron el pasado fin semana en los Emmy Creative Arts, los premios de las categorías técnicas que no se ven en televisión.

The Last of Us, gran vencedora de la noche, llegará a la gala de esta noche con ocho estatuillas bajo el brazo. The Bear (FX) con cuatro; Miércoles (Netflix) con otros cuatro y Bronca (Netflix) con tres, son otras de las series que llegan a la gala de los premios Emmy con el casillero de premios lleno.

Esta es la lista completa de los nominados en la 75 gala de los premios Emmy. A medida que se vayan conociendo los ganadores, resaltaremos en negrita el nombre del vencedor en cada categoría. Para recibir las últimas noticias y la información de última hora, puedes descargarte la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android.

Mejor serie dramática



Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor serie de comedia



Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday



Mejor miniserie



“Beef”

“Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“Daisy Jones & The Six”

“Fleishman Is in Trouble”

“Obi-Wan Kenobi”

Mejor actor - serie dramática



Jeff Bridges, “The Old Man”

Brian Cox, “Succession”

Kieran Culkin, “Succession”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz- serie dramática



Sharon Horgan, “Bad Sisters”

Melanie Lynskey, “Yellowjackets”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “The Diplomat”

Sarah Snook, “Succession”

Mejor actor de reparto- serie dramática



F. Murray Abraham, “The White Lotus”

Nicholas Braun, “Succession”

Michael Imperioli, “The White Lotus”

Theo James, “The White Lotus”

Matthew Macfadyen, “Succession”

Alan Ruck, “Succession”

Will Sharpe, “The White Lotus”

Alexander Skarsgård, “Succession”

Mejor actriz de reparto- serie dramática

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Meghann Fahy, “The White Lotus”

Sabrina Impacciatore, “The White Lotus”

Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Rhea Seehorn, “Better Call Saul”

J. Smith-Cameron, “Succession”

Simona Tabasco, “The White Lotus”

Mejor actor- serie de comedia

Bill Hader, “Barry”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Segel, “Shrinking”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor actriz- serie de comedia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Mejor actriz de reparto - serie de comedia



Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Juno Temple, “Ted Lasso”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Jessica Williams, “Shrinking”

Mejor actor de reparto- serie de comedia



Anthony Carrigan, “Barry”

Phil Dunster, “Ted Lasso”

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

James Marsden, “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

Henry Winkler, “Barry”

Mejor actor - miniserie o telefilme



Taron Egerton, “Black Bird”

Kumail Nanjiani, “Welcome to Chippendales”

Evan Peters, “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Daniel Radcliffe, “Weird: The Al Yankovic Story”

Michael Shannon, “George & Tammy”

Steven Yeun, “Beef”

Mejor actriz - miniserie o telefilme

Lizzy Caplan, “Fleishman Is in Trouble”

Jessica Chastain, “George & Tammy”

Dominique Fishback, “Swarm”

Kathryn Hahn, “Tiny Beautiful Things”

Riley Keough, “Daisy Jones & The Six”

Ali Wong, “Beef”

Mejor actor de reparto - miniserie o telefilme

Murray Bartlett, “Welcome To Chippendales”

Paul Walter Hauser, “Black Bird”

Richard Jenkins Dahmer, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Joseph Lee, “Beef”

Ray Liotta, “Black Bird”

Young Mazino, “Beef”

Jesse Plemons, “Love & Death”

Mejor actriz de reparto - miniserie o telefilme

Annaleigh Ashford, Welcome To Chippendales”

Maria Bello, “Beef”

Claire Danes, “Fleishman Is In Trouble”

Juliette Lewis, “Welcome To Chippendales”

Camila Morrone, “Daisy Jones & The Six”

Niecy Nash-Betts, “Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Merritt Wever, “Tiny Beautiful Things”

Mejor reality de competición



The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor programa de entrevistas