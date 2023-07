FIB 2023: cartel, horario y cómo llegar al Festival Internacional de Benicasim

La temporada de festivales no ha hecho más que empezar y este fin de semana tiene lugar una de las citas ineludibles para cualquier festivalero: el Festival Internacional de Benicasim (FIB). Con casi 30 años, se trata de uno de los festivales con más solera del verano y que ha sabido adaptarse para traer a grandes nombres nacionales e internacionales a lo largo de los años. Por sus escenarios han pasado Björk, Leonard Cohen, Morrisey, Radiohead u Oasis, entre otros.

En esta edición, que tendrá lugar del 13 al 17 de julio en el Recinto de Festivales de Benicasim, el FIB ha colgado el cartel de sold out de abonos, aunque siguen disponibles las entradas de día para los cuatro días. En esta edición, el cartel cuenta con nombres como The Offspring, Tom Odell, Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla o Kaiser Chiefs.

Cartel por días del FIB 2023

El festival dará el pistoletazo de salida el jueves 13 con los conciertos de Vetusta Morla, Clean Bandit, Viva Suecia, The Wombats, Sigala, Cool Nenas, Alexander Som y Boccachico.

El viernes 14 de julio toman el relevo las actuaciones de The Offspring, Kaiser Chiefs, Orbital, La casa azul, La La Love You, Elyella, Nova Twins, The Sherlocks, Twin Atlantic, Rusowsky, Rojuu, Jimena Amarillo, Ley DJ, Vuelo Fidji, Taao, Dani Less, Isaac Corrales y Zaza.

El sábado 15 de julio se subirán al escenario Franz Ferdinand, Zara Larsson, Tom Odell, 2Manydjs, Dean Lewis, Amaia, Ginebras, Sidonie, Second, Sports Team, Only The Poets, Jamie Webster, Regard, Rufus T. Firefly, Ladilla Rusa, Toxicosmos y Don Gonzalo.

El FIB cerrará su edición de 2023 el domingo con las actuaciones de Bastille, Crystal Fighters, La M.O.D.A, Iván Ferreiro, Benson Boone, Mimi Webb, The Reytons, Shinova, Depedro, Belako, Navos, Ciudad Jara, Amatria, Maadraassoo, Wisemen Project, Don Fluor y Angel Pop.

En cuanto a los horarios, los conciertos empezarán entre las 18:30 y 19:00 y se prolongarán hasta las 4:30 o 6:00 de la madrugada.

Transporte y cómo llegar

Para llegar al recinto el festival ha puesto un servicio ininterrumpido de autobuses entre las 11 y las 6 de la mañana del día siguiente que recorre Benicasim. Empieza el martes 11 de julio hasta el lunes 17 de julio de 2023 y hará paradas en el recinto, Villacamp, el centro del pueblo pueblo y la playa.

Para acceder a él hay que comprar un ticket extra por 15 euros. Estos son los horarios:

Horarios buses FIB 2023. FIB

Para los que se alojen en Castellón u Oropesa, también han habilitado una serie de buses lanzadera (desde 36,27 euros), tanto de ida como de vuelta en horario nocturno.