Inma Rubiales, la Taylor Swift de la literatura juvenil española

Si tienes más de 35 años y no eres muy aficionado a la lectura seguramente no sepas qué es WattPad, la plataforma digital que es a la escritura lo que Spotify a la música y en la que los creadores publican novelas, relatos, artículos, poemas, blogs... Pues en ella, Inma Rubiales, una estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de 21 años de Almendralejo (Badajoz), suma más de 28.000.000 millones de lecturas.

Confiesa Rubiales que empezó a utilizar esta plataforma con solo 10 años: "Yo siempre he soñado con escribir y, al principio, lo que hacía era escribir en Wattpad. Ahí vas subiendo capítulos de tu libro de manera gratuita y lo guay es que puedes ir subiendo el capítulo semana a semana. La gente te va comentando, se engancha... Y puedes ser como mala y dejarles con la intriga: 'Pues veréis lo que pasa en el siguiente capítulo".

Fue en 2019, cuando tenía 17 años, cuando dio el salto y publicó su primera novela en papel, Un amigo gratis. Después llegaron Cántame al oído y, en 2022, su fichaje por Planeta terminó de consolidarla como uno de los fenómenos de la literatura juvenil en nuestro país. Este sello ha editado ya tres libros de la autora: Hasta que nos quedemos sin estrellas y El arte de ser nosotros que han vendido más de 300.000 ejemplares. El último, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, se coló en el número uno de las listas de libros juveniles más vendidos nada más salir el 31 de enero.

¿Y con diez años ya escribías historias de amor?

Novelas románticas porque siempre me ha gustado mucho. Evidentemente no son las novelas que escribo ahora. De hecho, en esa época me daba mucha vergüenza el describir besos y había novelas mías en las que ni se besaban.

Te has convertido en un fenómeno fan. ¿Cómo consigues esa conexión? En el mundo de los escritores es raro ver ese fenómeno...

Creo que el tema de Wattpad ha tenido mucho que ver con eso porque permite que la relación entre la historia y el lector sea muy cercana. Gracias a las redes sociales y demás, las chicas, cuando terminan de leer un libro mío, pueden coger y escribirme, y decirme 'me ha gustado mucho'. E incluso, como yo lo voy subiendo capítulo a capítulo en Wattpad, ellas van viviendo el proceso en el que yo lo voy escribiendo, van viendo cada capítulo, cómo los subo, cómo quito, cómo cambio... Cuando yo soñaba con publicar los libros, ellas lo sabían, ya sabían que mi sueño era publicar. Entonces como que viene de mucho antes, se acaba creando una relación como muy fraternal y creo que por eso han conectado conmigo.

Cuando anuncio un nuevo libro, a otros escritores les dicen 'ay, qué guay que se anuncia el libro nuevo, tengo muchas ganas de leerlo'; en mi caso, además de eso, el comentario que más se repite es 'estoy muy orgullosa de ti', y eso me emociona.

"Todo este fenómeno de #Booktok, de #Bookstagram, de gente que habla de libros, que recomienda libros, está acercando la literatura a la gente joven"

Pero tú también 'te trabajas' esa fidelidad porque te muestras dispuesta a interaccionar con tus lectoras —porque la mayorías son chicas—. Entonces, en cierto modo, les implicas en ese proceso creativo y las introduces en tu mundo...

Claro y luego vienen a las firmas y te tratan como si fuera una amiga, como si te conocieran y es muy chulo. Yo, de hecho, cuando hago una 'promo', tengo todo el día de entrevistas y luego tengo las firmas. Al principio, voy todo el rato como muy tensa, como 'venga, tengo que hacerlo bien, tengo que tal, tengo que cual...'. Y luego cuado llega el momento de la firma, en el que estoy más expuesta porque a lo mejor hay 300 personas allí, me siento súper cómoda, me digo, 'es que esta es mi gente. Ya está, ya están mis amigas aquí'. Ellas ya me conocen perfectamente y yo las conozco a ellas de alguna manera. Entonces es muy chulo.

Montan largas filas para verte, te llevan regalos, algunas te siguen allá donde vas... ¿Hay algo que hayan hecho que recuerdes porque te emocionó especialmente?

Bueno, es que hay un montón... Hacen unos cuadernos muy bonitos y en uno de ellos escribieron: '¿Por qué Inma Rubiales es mi escritora favorita?'. Lo fueron pasando por la cola y dejaban que todas las chicas escribieran lo que quisieran. Luego me dieron ese cuaderno.

Hubo también una que se dio cuenta de que llevaba siempre un abanico encima —porque firmaba en mayo y me moría de calor—, y compró un abanico blanco y lo pasó por la cola para que todas las chicas firmaran el abanico. Lo guardo como un tesoro.

Tengo todo mi cuarto lleno de regalos, de cosas de ellas.

Oye, ¿y por qué está tan de moda la literatura romántica entre las chicas, bueno y en general? Estuvo denostada durante un tiempo y, de repente, hay un boom...

De romance se ha escrito siempre. De hecho son como los temas universales en la literatura desde el principio de los tiempos, el romance y la vida y la muerte. Ahora es que las redes sociales han hecho también mucho en pro de la lectura, sobre todo entre la gente joven, porque se han creado muchas comunidades en TikTok, en Instagram o en Wattpad. Cuando cuento esto a periodistas, que a lo mejor están un poco como más fuera de este mundo, se quedan como alucinados porque no tiene tanta visibilidad. Todo este fenómeno de #Booktok, de #Bookstagram, de gente que habla de libros, que recomienda libros, está acercando la literatura a la gente joven. Luego también el tema de poder conectar con el escritor, como hemos hablado antes, de que se hacen más firmas y más cosas. Imagino que, antes de las redes sociales, cuando terminabas un libro y había un escritor que te gustaba mucho, pues tampoco podías coger y escribirle con esa facilidad y naturalidad.

"¿Quién no ha tenido miedo a la muerte de alguna vez? ¿Quién no ha tenido alguna inseguridad con su físico alguna vez? ¿A quién no le ha pasado?"

Y tú, ¿por qué escribes de amor? ¿Eres muy romántica?

Bueno, siempre me ha gustado mucho, aunque luego soy bastante seca (ríe). Escribo novela romántica, porque es cierto que la trama principal es el romance, pero en mis novelas también se habla de salud mental, de autoestima, de duelo, de problemas familiares, de la verdadera amistad, de amistades tóxicas... Se habla de un montón de temas. En este nuevo, se habla mucho de la vida y la muerte..Y se habla de la muerte en el sentido de que es algo que va a ocurrir tarde o temprano, y hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar de los pequeños momentos.

Y todo esto surge a raíz de una inquietud que apareció en mí el año pasado. Cuando escribo hago mucho trabajo de introspección, me meto mucho dentro de mí misma, como que me desgrano mucho a mí misma y cuento cosas que son muy sinceras, y no en el sentido de que son cosas que me han pasado a mí, sino que son cosas muy humanas, muy mundanas, muy normales. ¿Quién no ha tenido miedo a la muerte de alguna vez? ¿Quién no ha tenido alguna inseguridad con su físico alguna vez? ¿A quién no le ha pasado? A todo el mundo. Entonces escribo de este tipo de cosas y, al final, cuando termino una novela, acabo sacando una moraleja yo misma de lo que he escrito y esa moraleja llega a los lectores.

Antes me preguntabas por qué la gente conecta conmigo y te he contado que porque creo que conectan conmigo como como autora. Pero la razón por la que conectan con mis libros, que al final son lo importante, es que conectan con los personajes. Porque los personajes son sinceros, porque son personajes que hacen que, cuando la gente abra el libro, diga 'ostras, yo también me he sentido insegura a la hora de quedarme en bañador delante de mis amigos, como le ha pasado a la protagonista. Y fíjate como ella al final lo ha hecho y lo ha agradecido y se lo ha pasado bien'. La gente se ve en los libros y eso me parece muy importante.

El caso de Maeve, la protagonista deTodos los lugares que mantuvimos en secreto, la colocas en un momento existencial delicado, donde busca su lugar en el mundo y su papel. Una crisis por la que suele pasar mucha gente joven...

Si total, es un personaje que al principio de la novela realmente no sabría definir porque ni ella misma sabe definirse. Y también tiene ese miedo, que yo creo que es lo que más nos ocurre a todos, de sentir que está perdiendo el tiempo: '¿Y sí no lo estoy aprovechando porque tarde o temprano viene la muerte y te mueres?'. Y lo que quieres es aprovechar al máximo.

¿Y con 21 años se piensa tanto en la muerte?

Pues fíjate que he hablado con mis amigos mucho de esto, porque es una pregunta muy recurrente en muchas entrevistas, muchas presentaciones y tal, y todos piensan mucho en la muerte. Hombre, no es que te levantes todos los días diciendo 'ay, mañana me muero', pero... Cuando estás en ese momento en el que te estás como encontrando a ti mismo, que realmente estás asentando los pilares de lo que va a ser tu vida en el futuro, tienes como el miedo a equivocarte y por lo tanto quizá a no poder disfrutar la vida después.

Fíjate, yo creo que el miedo no es a la muerte, sino a no disfrutar de la vida, y creo que es algo que sentimos todo el mundo, independientemente de la edad.

Connor, el otro protagonista, no le enseña a disfrutar de la vida como tal, sino que le da como el empujoncito, el 'tienes que ponerte las pilas y tienes que tienes que aprender tú a disfrutar'. Yo creo que él es un poco como el que rompe ccon esta vorágine de autodestrucción en la que se había metido Maeve.

¿Hay escenas eróticas o de sexo?

Sí, están ahí, pero en este libro son más suaves. En la novela anterior eran un poco más fuertes. También depende mucho de la personalidad de los personajes, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en este se rompen también ciertos estereotipos, porque Connor es virgen, por ejemplo, y siempre suele ser al revés en los libros, siempre es él el que tiene más experiencia, ella la que no sabe, la que tal... y a mí me gusta mucho darle la vuelta a las cosas. Así, si lo lee un chico, decirle 'oye, que no pasa nada, no eres un experto en todo y no importa'. Es que estos estereotipos que se transmiten son muy negativos tanto para ellas como para ellos.

Y ya no solamente en ese sentido sexual, sino a lo mejor en no llorar o en no mostrarse vulnerable... Connor es un buenazo de los pies a la cabeza.

Inma Rubiales, en Finlandia, durante el viaje de presentación de la novela.

Inma, ¿por qué te llevas la historia a Finlandia, a un sitio donde hace frío y no sale el sol?

Pues mira, te voy a ser sincera: yo empiezo la novela diciendo 'vale, quiero ambientar algún sitio que sea un reto'. Mis anteriores novelas habían estado ubicadas en escenarios como muy normales: Estados Unidos, Inglaterra... Y otras no estaban ubicadas en ningún sitio, simplemente ocurrían y punto. Yo empiezo esta novela diciendo 'quiero un pueblo pequeño, con nieve, con lago y con bosque'. También tenía muy claro que quería huir un poco de lo que ya estaba muy explorado y estuve buscando pueblos en Europa. Me metía en Internet y buscaba 'mejores pueblos para vivir en Europa' y me hacia mis listas. Y un día, charlando con una amiga, le conté que estaba metida en esta locura, me dijo 'pues yo fui a Finlandia hace poco y me encantó'. Y yo '¿Finlandia? Ahí qué hay, aparte de nieve, la casa de Papá Noel...'. Yo no sabía nada de Finlandia. Y esa noche, por pura curiosidad, me metí en Google Maps, cogí el muñequito de Google Maps y lo solté en un punto aleatorio de Finlandia y cayó en este pueblo de 300 habitantes, con lago, con bosque, con nieve, con cabañas... Y dije 'ostras, pues tiene que ser aquí porque ha sido el destino'.

Creo que las redes sociales también te ayudan mucho a la hora de ambientar la novela porque a través de redes sociales contactas con gente de allí, ¿verdad?

A la hora de documentarme utilizo mucho Internet, por supuesto, pero es cierto que lo malo que tiene Internet es que cuando buscas en la cultura de un país siempre se cae en el tópico. Yo quería algo, como te digo, como más diario y para eso lo que hice fue contactar con gente que vivía allí. En concreto hablé con un chico que se llama @1000experiencias, que es un influencer de viajes que llevaba ahí viviendo un tiempo, y le escribí, con toda mi cara, y le dije: 'Oye, mira que estoy escribiendo un libro sobre Finlandia. ¿Te importaría hacer una entrevista conmigo y contarme?'. Hablamos como tres horas y me contó un montón de detalles pequeños, como de minucias, como que en los sitios hay unas rejillas en el suelo para sacudirte la nieve... Realmente esto no lo habría podido encontrar en Internet, porque no son cosas en las que la gente se fije, pero si yo quiero hacer que mi lector se sienta dentro de Finlandia, me tengo que fijar en esas cosas, sí las tengo que describir.

"Es mi cantante preferida, pero hay una canción con la que yo empecé a escuchar a Taylor. Se llama 'Mean' y habla de la gente que se mete con otra gente, de la gente mala"

Dicen que eres como Taylor Swift, por el fenómeno fan. Te gusta Taylor Swift y creo que tienes una especial vinculación con una canción suya.

Sí, con esa y con todas, con su música en general porque es mi cantante preferida. Pero sí hay una canción en concreto con la que yo empecé a escuchar a Taylor. Se llama Mean y habla de la gente que se mete con otra gente, de la gente mala. Recuerdo escucharla cuando era pequeñita porque se metían conmigo en el cole y siempre me ha inspirado mucho. Encuentro mucha inspiración en mujeres, tanto en cantantes como en escritoras.

El éxito ha traspasado fronteras y también te leen mucho en Latinoamérica...

Es muy fuerte ir a un sitio que está tan lejos y ver que la gente ha conectado con tus historias igual que han conectado aquí. No sé, es como que, si aquí ya me sorprende, como te dije antes, que muchas veces llego a los sitios y me cuesta como asimilar que eso va conmigo, jo, cruzarte el océano y ver que hay gente allí que siente con esa intensidad es alucinante.

¿Y qué dicen tus padres?

Mis padres, flipan. Yo ya lo tengo más asumido que ellos y cuando entro en una firma ya lo hago como 'venga, yo tengo que firmar y hay que firmar hasta la última chica'. Pero mis padres se quedan alucinados, mi madre llora todo el rato. Yo le digo: 'Mamá , por favor, tú en las presentaciones, siéntate atrás porque lloras todo el rato y me dan ganas de llorar'. Mi padre se pone súper, súper nervioso. Eso sí, vienen a todas las firmas que pueden y aunque tengan que estar tres horas de pie, les encanta. Es que es muy bonito ver esa pasión que tienen las chicas, ese cariño que me lanzan.