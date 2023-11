Mar Lucas, la vida con 15 millones de seguidores: "Cualquier persona tiene el poder de hacer algo mío público"

Mar Lucas (Barcelona, 2002) tiene los mismos seguidores en TikTok que habitantes tiene Sudan del Sur y Zimbaue —15 millones— y más que Portugal, Grecia y Suecia —todos rondando los 10—.

A sus 21 años acaba de empezar una carrera musical que ya ha dado sus frutos. Este 2023 ha sido nominada como artista revelación por en Los 40 Music Awards y tiene casi un millón de oyentes mensuales en Spotify.

La influencer atiende a El HuffPost un lunes frío en pleno centro de Madrid, en un estudio que parece un rincón de Manhattan. Junto a Omar Montes, Mar Lucas es la imagen de la marca de ropa JD para su campaña de Navidad, igual que el año pasado lo fue el creador de contenido DjMariio.

Señala que es "maravilloso" formar parte de esta campaña ya que se reconoce chandalera. Acostumbrada a hacer su propia publicidad en sus canales, agradece trabajar con una agencia porque siempre es enriquecedor tener otros puntos de vista para abordar una campaña.

Cercana, alegre, sin miedo a responder a ninguna pregunta y entrando de lleno en todas las cuestiones. Con permiso de una mosca que no para de dar por saco durante la entrevista, Mar Lucas habla sin tapujos de su salto a la música, de las envidias en el mundo influencer y de salud mental, necesaria para combatir el odio que estos creadores con tantos millones de seguidores reciben a diario.

Mar Lucas durante la entrevista. PATRICIA DONOHOE

- ¿Dónde hay más presión en el mundo influencer o en el mundo de la música?

En creación de contenido hay más exigencia de la gente, pero más por tema de credibilidad. Siendo tiktoker o influencer la gente no te toma tan en serio y cuesta que la gente entienda que hay un trabajo detrás de lo que haces.

En la música lo que más me ha costado es la credibilidad. Lo que más cuesta es que la gente te crea y no juzgue tu música o lo que tú haces porque vienes de creación de contenido. Son dos mundos totalmente distintos. En la música te miran con lupa todo lo que haces y hay gente comparándote todo el día con gente muy grande... es diferente.

- Has estado nominada ahora en los premios de Los 40 así que de momento muy bien, ¿no?

Llevo tan solo seis meses en la música y estoy muy feliz porque están pasando cosas muy locas en tan poco tiempo y estoy que no me lo creo. La música es una montaña rusa, de repente estás súper bien y está yendo genial y después no pegas ningún tema. Lo veo como un iceberg, todo lo que trabajo y luego se ve sólo la punta. La gente sólo ve el resultado. Es muchísimo trabajo pero a la vez siento que en seis meses hay un montón de gente ayudándome, reconociéndome el trabajo y me pone muy feliz.

- ¿Te ha ayudado en la música tener 15 millones de seguidores?

Supongo que sí. Me ayuda TikTok porque tengo una plataforma con mucha. Es un tema controversial porque llegando de ser tiktoker cuesta ganarse credibilidad al principio. Aunque vengas de TikTok hay mucha gente que lo ha intentado y no es tan fácil.

- La gente sabe que si alguien saca un tema y Mar Lucas hace un trend ese tema puede funcionar casi seguro...

Ayuda. Nadie te asegura que va a funcionar y aunque lo haga el tiktoker con más seguidores del mundo. Obviamente ayuda en reproducciones pero nadie te asegura nada. Hay mucha gente que ha intentando también hacer toda la promo por tiktokers y si el tema no le gusta a la gente y no funciona, no funciona.

- Está el caso de Íñigo Quintero.

Íñigo Quintero de repente pone un tema número uno global y es efecto TikTok. No tiene explicación alguna. A la gente le encanta el tema y lo suben en TikTok, no es que él haya ido a pagarle a los tiktokers con 50 millones de seguidores para que le funcione. La gente lo va a haciendo y de repente funciona, no hay una fórmula.

- ¿Los tiktokers en España estáis infravalorados?

Sí. Muchísimo. Entiendo que hay muchos que han metido la pata, que han dicho tonterías, que han hecho tonterías, pero como en todos los ámbitos. Hay streamers que han metido la pata y han hecho y dicho tonterías, hay youtubers que también. No creo que sea para meternos a todos en el mismo saco. Ya tenemos una etiqueta. Pero ahora TikTok cada vez funciona mejor, las marcas de lujo como Louis Vuitton están en TikTok... Cada vez es más grande el efecto TikTok y los tiktokers tenemos más relevancia. TikTok ahora mismo es la aplicación más potente del mundo y los tiktokers tenemos el poder de hacer que una canción funcione o que no funcione. Ahora la gente nos busca.

Mar Lucas en una sesión de fotos. PATRICIA DONOHOE

- ¿Cómo ha evolucionado la plataforma?

Había menos gente. Era un mundo de yuppi. Desde que pasó la cuarentena se ha metido más gente y hay mucho hate [odio], muchas opiniones distintas de gente de muchos países distintos.

- ¿Cómo es vivir en la era TikTok? Podemos estar hablando aquí tú y yo ahora, te sacan un clip descontextualizado de 15 segundos, eso empieza a circular y ya no se puede parar.

De momento lo llevo bien y convivo con ello. Imagínate que mañana me apetece ir cogida de la mano con alguien... eso no va a ser privado.

- Ahora cualquiera lleva un móvil te graba y ya está el lío montado.

Exactamente. Al final tengo que cuidar mi vida privada para que sea privada. Cualquier persona tiene el poder de hacer algo mío público. El efecto TikTok también hace que cualquier persona, tenga los millones que tenga, de repente puedes pegar un vídeo y que te lo vean 10 millones de personas. Mi vida ya no es privada, cualquiera tiene el poder de hacer algo público.

- ¿Cómo llevas el odio en redes? ¿Has necesitado ayuda psicológica?

La inversión más grande que puedes hacer en el mundo es el psicólogo. Todo el mundo cree que el psicólogo es muy caro pero el psicólogo no es tan caro. Nos gastamos 2.000 euros en un iPhone y de la última generación con las mejores cosas y es mucho más importante... o pagas un alquiler de no sé cuánto, y la luz, y el gas, y esto y lo otro. Lo más importante de absolutamente todo y lo que mantiene tu vida en equilibrio es es esto [se toca la cabeza]. De verdad, es la inversión más grande que puedas hacer. Siempre intento motivar a la gente para que vaya al psicólogo. Creo que todos debemos ir porque todos tenemos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros traumas. El psicólogo no es algo para enfermos, para depresivos ni cosas así. Ir al psicólogo antes de tener una depresión o un problema que ya sea mucho más grave te estabiliza mentalmente muchísimo y te da mucha paz. Te hace quitarte cosas de la mochila. Yo voy, ahora no estoy yendo tanto, pero siempre que puedo intento ir.

Sobre el hate, lo llevo como puedo. Al final depende de si estoy en una época de bajón, si dan ahí donde duele y te dan en la llaga o si te dicen algo que te da igual. No es algo que puedas gestionar. Depende de la persona, yo soy muy sensible a mí me afectan mucho las cosas, soy muy intensa y muy dramática y eso supongo que también afecta.

- ¿Cómo te llevas tú con las redes como consumidora?

Desde que hace seis meses que saqué la primera canción estoy más con la música. Ya no es sólo hacer música y aprender de la música, tengo que combinar eso con otros proyectos, hacer medios, hacer shows, dedico a eso muchísimo tiempo y me quita del tiempo de redes.

- ¿Qué les dirías a los que se ríen de eso de "hay mucho trabajo detrás" y que no se lo creen?

Hay que vivirlo. Obviamente es un trabajo maravilloso en el que viajas, conoces... Comparado en horas trabajadas a lo que se gana es maravilloso. Estuve no sé cuántos años haciéndolo por hobby y ahora estoy súper agradecida con el trabajo que me ha dado la vida. Me arriesgué y gracias a dios me ha funcionado y estoy súper feliz con ello pero también tiene sus cosas negativas. Supongo que ese es el mensaje que quieren dar como que la gente desde fuera sólo ve lo positivo y obviamente también tiene partes negativas. Expones tu vida, tienes mucha presión, te comparan muchísimo, el hate... No es un trabajo súper difícil de hacer ni que necesite de un esfuerzo físico enorme, no va por ahí. No es tan tan fácil pero es un trabajo maravilloso y no te puedes quejar.

- ¿Qué les dirías a esos niños y niñas que de mayor quieren ser Mar Lucas?

Que no. Que cada uno tiene que ser uno mismo, que cada uno explote su talento y su ser. Siento que muchas veces de pequeña, cuando tienes inseguridades, intentas ser otras personas o admiras a otras personas y al final cuando te centras más en lo que hacen otras personas ahí pierdes fuerza porque creo que te tienes que centrar en lo que tú haces y explotar el talento que tú tengas y no en lo que hacen los demás.

- ¿No crees que ya está todo hecho?

Está todo hecho por lo puedes hacer a tu manera e igual la gente conecta contigo más o menos. Tienes que intentar cada día ser una mejor versión de ti mismo, no intentar hacer lo que hace otra persona.

- ¿Y cómo vas con el tema estadísticas? ¿Miras mucho si tal o cual vídeo tiene más o menos visitas?

Al principio te obsesionas un poco. Antes subía como 14 o 16 tiktoks al día. Estaba muy obsesionada pero luego como que fluyes un poco porque es un poco tóxico estar viendo si un vídeo te funciona o no. Yo empecé porque me hacía feliz y lo disfrutaba así que creo que tengo que seguir con esa filosofía. No tengo que estar pensando si un vídeo me va a funcionar mejor y tengo que estar triste porque hay una época en la que me ha funcionado menos, eso es muy tóxico.

- Cuando siendo tan joven has vivido tanto, ¿te da tiempo a pararte a reflexionar o a analizar todo lo que te está pasando o simplemente pones piloto automático y tiras?

A veces reflexiono sobre eso y muchas veces pienso que he perdido un poco cosas que tenía que haber vivido. Me sigo llevando con mis amigas del pueblo de toda la vida y mis amigas me cuentan cosas y digo 'guau, esto no lo he vivido nunca'. Hay cosas que no he vivido que me hubiesen gustado vivir pero a la vez también he tenido cosas muy positivas en otros aspectos. A día de hoy tengo una vida que me encanta y un trabajo que me encanta. Es maravilloso todo lo que me está pasando pero pienso que me he perdido muchas cosas de los años que estado peleando por mis sueños y sólo pensando en trabajar y trabajar y enfocada en ello y me he olvidado un poco de mi vida personal y de disfrutar de mi vida.

- ¿Ha merecido la pena?

Sí. Sin duda. No me puedo quejar de nada de lo que me está pasando pero a veces lo pienso 'y qué hubiera pasado si...'.

- Se habla mucho del hate de los desconocidos, pero ¿hay hate dentro del mundillo influencer?

Mucho, sobre todo comparaciones y entre mujeres. Te comparan todo el día con esta y la otra pero mira a ella le funciona mejor y ella se ha vestido mejor que ella. La verdad es que es muy tóxico y odioso. Las comparaciones me parecen horribles. Por eso te digo que tienes que ser la mejor versión de ti y no mirar lo que hacen alrededor porque se convierte en algo tóxico. Hay mucho hate y mucha envidia.

- ¿Se pueden tener amigas y amigos dentro del mundillo?

Sí, obvio, tengo amigas y se hacen relaciones de amistad maravillosas. Hay gente maravillosa y gente, pues, con problemas.

- ¿Hacia dónde quieres enfocar ahora tu carrera?

La música me hace muy feliz. Para mí la música es terapia. Es algo en lo que estuve trabajando mucho tiempo y a día de hoy están pasando cosas increíbles. La música me motiva muchísimo a levantarme cada día con ganas de aprender y de crecer, con ganas de llegar más alto, de aprender un poco más y expresar mis cosas en arte, algo que en creación de contenido no me pasaba porque me callaba mucho. Yo no cuento nada, no digo nada pero en la música es totalmente distinto, siento libertad de poder expresar lo que vivo, lo que pienso, mensajes para ayudar a la gente. Dejar mi granito de arena para el mundo y para la eternidad, es especial.

- ¿Con quién te gustaría colaborar?

Míralo ahí está [señala a Omar Montes que está detrás observando la entrevista] Con Omar me encantaría. Es maravilloso y es la primera persona que me ayudó en la música, tengo un cariño enorme hacia él y todo lo que toca lo hace de oro y lo admiro muchísimo y me gustaría hacer algo con él.