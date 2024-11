Karla Sofía Gascón contesta, de nuevo, a los insultos que recibió tras su entrevista en 'El Hormiguero'

Getty Images for SCAD vía Getty Images

No es la primera vez que se pronuncia acerca de este asunto. Después del paso de la actriz Karla Sofía Gascón por El Hormiguero, ha denunciado los comentarios de odio, motivados por ser una persona trans, que recibió tras la entrevista hasta en tres ocasiones. Todas a través de su perfil en la red social X, pero esta última vez ha emitido un comunicado reivindicando que "las mujeres son mujeres, da igual el adjetivo que le quieran agregar". "Métanselo bien en sus cerebros y dejen vivir en paz a conciudadanos en el amor y el respeto", ha apostillado.

La actriz acudió al programa presentado por Pablo Motos para promocionar su último proyecto: Emilia Pérez. "Una cosa es mi vida privada, que defenderé de quien sea que intente degradarla, y otra muy diferente la promoción de una película o mi carrera profesional, que pasa a segundo plano cuando seguimos en una sociedad que odia y discrimina intentando marginar a un grupo de personas", ha apuntado, en referencia a los comentarios que ha recibido estos días.

"No se puede consentir que porque alguien salga en un programa de televisión (o lo que sea) un grupúsculo de personas te insulte, veje, denigre, etc", ha señalado en el mismo texto, en el que ha opinado que "así no podemos seguir en este mundo". En este sentido, ha considerado que "o la justicia toma cartas en el asunto o los ciudadanos tomaremos la justicia por nuestras manos".

"Y si tengo que renunciar a lo que sea para acabar con toda esta panda de gente llena de odio, lo voy a hacer", ha afirmado. Entonces, se ha dirigido a aquellos que le instan a no darle importancia a episodios de este tipo: "Es muy fácil verlo desde fuera". "No sé a usted, pero a ver qué le parece cuando lo sufra en sus carnes", ha apostillado.

"Os espero en las funciones previas al estreno de Emilia Pérez", ha continuado en el escrito. Esta vez, haciendo referencia a aquellas personas que le han dedicado en los últimos días insultos por tratarse de una actriz trans. "Ahí voy a estar, me podéis insultar y golpear en persona. Venid y me comentáis delante de la policía nacional o del juez lo machitos que sois y cuán libres os sentís de expresar vuestro odio hacia otras personas sólo por el hecho de existir", ha esgrimido.

"Las MUJERES trans, altas, delgadas, morenas, rubias, etcétera son MUJERES", ha sentenciado la actriz. "Nadie es quién para cuestionar a otra persona en su ser", ha proseguido, antes de expresar que "físicamente usted me puede parecer lo que a mí me venga en gana, pero hay una cosa que está por encima de todo: el respeto".

"El ser humano es demasiado complejo como para intentar reducirlo a las cuatro neuronas que les quedan a algunos", ha concluido, antes de incidir en que "las mujeres son mujeres", independientemente del adjetivo que le siga detrás. "Métanselo bien en sus cerebros", ha agregado.

En lo que va de semana, es la tercera vez que la actriz, ganadora en Cannes del premio a Mejor actriz, se pronuncia al respecto. El jueves escribió un mensaje en la misma red social en la que ha compartido el comunicado dirigido a "todos los transfóbicos malnacidos" que siguieron la emisión de El Hormiguero.

Este sábado hizo lo mismo y compartió un texto similar al de uno de los fragmentos del texto que ha publicado en la noche de este sábado.