La matriarca del clan Coppola, Eleanor, muere a los 87 años

La documentalista y artista estadounidense Eleanor Coppola, esposa del cineasta Francis Ford Coppola y matriarca de un clan en el que también hay figuras destacadas del séptimo arte como Sofia Coppola, falleció este viernes a los 87 años, informó su familia.

Según la información facilitada a los medios locales, murió en su casa de Rutherford, California.

Eleanor conoció a su marido mientras trabajaba como ayudante en la dirección de arte del debut cinematográfico de Coppola, Dementia 13, que se estrenó en 1963. Ese mismo año se casaron tras descubrir que ella se quedó embarazada.

La pareja tuvo tres hijos: Gian-Carlo (1963), Roman (1965) y Sofía (1971), todos ellos implicados en la industria del cine. Gian-Carlo, que fue actor y productor, falleció en 1986.

Eleanor es conocida por su documental Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, sobre la producción del filme de su marido Apocalypse Now (1979), que salió a la luz 12 años después del estreno de esa cinta.

Su carrera incluyó también dos películas propias: Paris can wait (2016) y Love is Love is Love (2020). Asimismo, documentó el making-off de otros filmes de su familia, como Marie Antoinette (2007) y The Virgin Suicides, ambas de Sofia.