Madonna se venga de un ex que estaba en las primeras filas en medio de un concierto

A Madonna le ha ocurrido de todo en sus conciertos, desde ser demandada por empezar tarde a caerse y seguir cantando desde el suelo. Y su Celebration Tour también deja también un tirón de orejas público a un ex que estaba en las primeras filas en su recital en Atlanta (Estados Unidos) este lunes.

Se trataba del productor y compositor Dallas Austin. "Fue un amor. Trabajamos juntos en una casa en un bosque y fue una experiencia tremendamente bonita y mágica", contó la artista en un parón entre canciones.

"Pude trabajar con un músico increíble. Echo de menos trabajar de esa manera, escribir canciones con los músicos a diario, y que vayan surgiendo cosas nuevas. A lo vieja escuela", prosiguió la diva del pop. "También estaba locamente enamorada de él y me trató como el culo", agregó.

"No eras más que un chaval, espero que ya hayas madurado", dijo Madonna tras los abucheos al productor, quien encajó el momento con risas y cara de estar alucinando. "Te estoy avergonzando públicamente", recalcó la artista, como él mismo ha compartido en su Instagram.

"Estaba tan enamorada de él que tenía una casa en Miami en la que estudiaba con una mujer de Santa María que te hizo todo tipo de conjuros para que te enamoraras de mí, pero ninguno funcionó. Tú te lo pierdes", confesó la cantante antes de dar un trago a una cerveza.

En sus redes sociales, Dallas Austin aseguró que nunca olvidará cuando trabajó con ella: "Aprendí tanto que lo llevo conmigo todos los días. ¡Sólo tenía 23 años, era justo después de Creep y ella era Madonna! ¿¿¿¿Iba a trabajar con Madonna???? Fue una relación tan inspiradora e intimidante al mismo tiempo... no te traté como una mierda adrede: yo era joven y mis amigos estaban en plan '¿estás loco?'. Te respeto mucho y me halaga saber que alguien a quien amaba y admiraba, como el resto del planeta, me quería". "Como dijiste, yo me lo pierdo", agregó.