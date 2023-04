Mario Bros, el mítico personaje de videojuegos, también conquista el cine

Es la principal apuesta de cine familiar para esta Semana Santa: Super Mario Bros. La Película. La esperada cinta de animación protagonizada por el personaje de videojuegos más famoso del mundo se estrena este 5 de abril.

De la mano de Nintendo e Illumination —el estudio responsable de éxitos como Gru, mi villano favorito, ¡Canta! o Mascotas—, Mario y sus amigos dan el salto a la gran pantalla en esta esperada cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic que invita a un vibrante y apasionante universo nuevo, cargado de humor y acción.

Por supuesto, en esta historia Mario Bros estará acompañado de su hermano Luigi, junto al que se pondrá a trabajar en la avería de una misteriosa tubería subterránea que les llevará hasta un mundo mágico. La cosa comenzará a estropearse cuando Luigi se pierda y Mario, con la ayuda del champiñón Toad y la princesa Peach, tenga que emprender la tarea de encontrarlo.

En la versión original, las voces de los protagonistas son, entre otros, las del actor Chris Pratt, conocido por Jurassic World y la saga de películas Lego, que dobla al protagonista, y Anya Taylor-Joy, la actriz de Gambito de Dama o El menú, que da vida a la princesa Peach.

Con las críticas a favor

Desde que se anunció el próximo estreno de esta película la expectación entre los millones de fans del personaje, que arrastra a varias generaciones en todo el mundo, ha sido máxima.

De momento, las críticas de los que ya la han podido ver al otro lado del Atlántico auguran que este será uno de los grandes éxitos de animación del año.

"Esta no es solo otra película de videojuegos, ¡es una de las MEJORES películas familiares de todos los tiempos!" o "NO es genial. Dicho esto, es PERFECTO. No me he sentido así por una película animada desde THE 2014 LEGO MOVIE" o "Mario en la pantalla grande como este es PURA DIVERSIÓN DE SUPERPODER!" son algunos de los entusiastas comentarios que se han podido leer en redes sociales.