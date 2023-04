El motivo por el que Ben Affleck habla tan bien español

El actor, director y productor de cine Ben Affleck se encuentra en plena promoción de la película Air, en la que sale junto a otros intérpretes como Matt Damon y cuenta cómo cambió en los ochenta la relación comercial entre los deportistas y las marcas deportivas a raíz de la figura de Michael Jordan.

Para promocionar la película, Affleck ha hablado con la Cadena Ser, donde ha afirmado que "esta no es la historia de Michael Jordan" y ha contado que el exjugador de baloncesto no aparece en el filme porque es "tan grande, importante y magnífico que no hay un actor que lo pueda hacer y que lo compre la audiencia".

Además, también ha contado que cuando habló con Jordan este le dijo que la actriz Viola Davis tenía que hacer el papel de su madre, Deloris Jordan.

La entrevista, como es habitual cuando Affleck habla con medios de comunicación españoles o latinoamericanos la ha hecho en un perfecto español que sigue sorprendiendo a más de uno.

El actor en más de una ocasión ha contado que cuando tenía 13 años estuvo viviendo un tiempo en México, donde tuvo la oportunidad de aprender un idioma que siempre ha reconocido que le gusta mucho.

Affleck también ha reconocido que tiene muchos amigos latinos con los que puede practicar el español y soltarse. Además, también puede hablarlo tanto con su actual mujer, la cantante Jennifer López, como con su anterior pareja, la actriz hispanocubana Ana de Armas.