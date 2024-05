Almeida acusa a los funcionarios del Ayuntamiento de amputar el documento de las obras del piso donde vive Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha culpado directaente a los servicios municipales, es decir, a los funcionarios, de que en su respuesta a la solicitud del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid amputara el expediente abierto por las obras ilegales realizadas en el piso en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su pareja, Alberto González Amador.

Tal y como denunció el PSOE de Reyes Maroto, el informe sestaba lleno de tachones negros tapando planos, cifras y textos en la documentación entregada. Es el documento que prueba que las obras fueron ilegales y que se hicieron sin el permiso del Ayuntamiento.

Según Almeida el PSOE “está faltando al respeto al personal municipal”. “Ese documento no lo elabora ni el alcalde, ni la alcaldesa, ni el concejal del distrito, ese documento lo elaboran los servicios públicos municipales”, indicaba señalando a Reyes Maroto, donde la acusaba de estar insultando "a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y diciéndoles que están cometiendo un fraude, que están incurriendo en corrupción”.

“Esta es la máquina del fango del Partido Socialista. Maroto ha puesto la máquina del fango a funcionar y ya no es una cuestión de que vaya contra el alcalde, es que va contra los servicios públicos municipales y eso no lo voy a tolerar”, indicaba sin responder el motivo por el que el Ayuntamiento no inspeccionó la casa pese a haber multitud de órdenes de paralización.

“El alcalde ni tienen nada que ver con la elaboración de ese documento, ni siquiera sabía que había salido ese documento, ni por supuesto, cómo se había confeccionado”, insistía.

“No tengo ningún problema en soportar todo, pero no voy a permitir que se ponga en duda la integridad y la honradez de los servicios principales municipales. Que sepa Reyes Maroto que no voy a tolerar ese hostigamiento”, indicaba explicando que “hay una normativa que impide dar datos personales”.