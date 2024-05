Un ministro ruso insulta abiertamente a Putin y duda de su alianza clave

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó este jueves en Pekín, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que es la segunda visita a China en menos de un año, informó la agencia de noticias Xinhua. Putin llegó al país asiático tras asumir un quinto mandato y después del reciente viaje que realizó Xi a Europa, donde volvió a lidiar con las presiones de Occidente para que convenza a su par ruso de que ponga fin a su ofensiva en Ucrania.

Esta es la segunda visita de Putin en menos de un año, tras el viaje que realizó en octubre de 2023 con motivo del III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, lo cual algunos analistas consideran una nueva indicación del creciente alineamiento entre ambos países para continuar sus negocios y promover un nuevo orden "multipolar".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Putin está acompañado en esta visita oficial a China por Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Y su presencia no ha sido como se esperaba, puesto que ha dado unas polémicas declaraciones tras una reunión informal en Pekín, como informa The New Voice of Ukraine.

Tras ser preguntado por un medio propagandista ruso, Lavrov ha asegurado que Putin es el "burro" de Xi Jinping. Ha admitido también que ya nada depende de Moscú y que el líder ruso hace lo que le dice su "amo".

"Sabes, como dicen en Oriente, el invitado es el burro del amo. Por lo tanto, por supuesto, todos los programas dependen de las amables ofertas que el presidente chino y su equipo hayan hecho a nuestro presidente", ha asegurado Lavrov, haciendo evidente cuál es la verdadera naturaleza de la relación entre los dos países. De estas palabras puede extraerse que es China quien mantiene la posición dominante, mientras que Rusia es simplemente el compañero leal que le sigue.