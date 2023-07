Este sábado 1 de julio es el Día Internacional del Chiste. Sí, del chiste. Una historieta cuyo objetivo no es otro que la risa, y la risa es una muy buena terapia para mejorar nuestro estado mental e incluso físico.

La tecnología ha avanzado mucho y Inteligencia Artificial ha desarrollado la capacidad de contar chistes. En su época dorada, está demostrando un potencial que parece no tener techo, aunque actualmente encuentra ciertas limitaciones.

Una de las IA más destacadas es el famoso ChatGPT, el “la wikipedia de las inteligencias artificiales”, que funciona como una conversación por mensaje de texto, en el que puedes preguntar y hablar con el programa como si se tratara de un conocido o encontrar información a menos de un par de frases.

La IA anima el ambiente con chistes malos



Hemos preguntado a la Inteligencia Artificial que cuente algún chiste malo que se sepa, y esta ha sido su respuesta:

1. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook?

Porque ya tienen Twitter. ¡Pío, pío!

2. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés?

Tokofondo.

3. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?

¡Zum-ba!

4. ¿Por qué los pájaros no usan pantalones?

Porque tienen "tweet" en el culo.

5. ¿Por qué los pájaros no usan paraguas?

Porque ya tienen "alas".

6. ¿Por qué el libro de matemáticas se deprimió?

Porque tenía demasiados problemas.

7. ¿Qué le dice un semáforo a otro?

No me mires, me estoy cambiando.

8. ¿Cuál es el animal más antiguo?

La cebra, ¡porque está en blanco y negro!

9. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano?

¡Me voy a dar una vuelta a la manzana!