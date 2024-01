'Oppenheimer' y 'Succession', vencedoras en los Globos de oro: la lista de ganadores

Ayo Edebiri y Jeremy Allen White, the 'The Bear', celebrando sus sendos Globos de Oro.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha sido la gran vencedora de la 81º edición de los Globos de Oro —galardones a los que se suele apodar con lo de antesala de los Oscar— con cinco premios, entre ellos el de mejor película de drama, director, actor dramático protagonista (Cillian Murphy) y actor de reparto (Robert Downey Jr.).

Por el contrario, Barbie, salvavidas en taquilla del curso, se marchó prácticamente de vacio a pesar de llegar como la producción más nominada, con nueve candidaturas: solo se impuso en mejor canción original y en el recién estrenado apartado de mejor logro cinematográfico.

Succession, con cuatro galardones, y The Bear y Beef, con tres cada uno, fueron los grandes nombres que dejó esta cita en lo relativo a la pequeña pantalla.

Estos son los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA DE DRAMA

Oppenheimer (Universal Pictures)

MEJOR PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL

Poor Things (Searchlight Pictures)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Anatomía de una caída - Francia

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE DRAMA

Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE DRAMA

Cillian Murphy - Oppenheimer

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL

Emma Stone - Poor Things

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL

Paul Giamatti - The Holdovers

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

The Boy and the Heron

LOGRO CINEMATOGRÁFICO O DE TAQUILLA

Barbie (Warner Bros. Pictures)

MEJOR DIRECTOR

Christopher Nolan - Oppenheimer

MEJOR GUIÓN

Justine Triet y Arthur Harari - Anatomía de una caída

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Ludwig Göransson - Oppenheimer

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

What I was Made for, Billie Eilish y Finneas O'Connell - Barbie

MEJOR SERIE DE DRAMA

Succession (HBO Max)

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

The Bear (FX)

MEJOR SERIE LIMITADA

Beef de Netflix

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE DRAMA

Sarah Snook - Succession

MEJOR ACTOR EN SERIE DE DRAMA

Kieran Culkin - Succession

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

Ayo Edebiri - The Bear

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

Jeremy Allen White - The Bear.