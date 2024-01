Pedro Pascal, con cabestrillo en los Globos de Oro y un mensaje en las uñas que pocos vieron

"Tened cuidado, le puede pasar a cualquiera". Ese fue el consejo del actor Pedro Pascal a quienes este domingo le preguntaron por su brazo en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Como contó el protagonista de The Last of Us, que tenía el brazo en cabestrillo, sufrió una caída, aunque no dio más detalles.

El detalle que resultó menos obvio estaba en sus uñas. Haciendo gala de su humor, el intérprete redondeó su look con una manicura acorde con la ocasión.

En ellas llevaba escrito "Ouchy", la onomatopeya de daño en inglés, con una letra en cada dedo.